La Pool Libertas Cantù ospita Porto Viro e punta ai piani alti della classifica

Secondo (e ultimo) turno infrasettimanale di regular season per il Pool Libertas Cantù. Ed è di nuovo una gara tra le mura amiche. Giovedì 8 dicembre alle 18 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate è prevista la sfida tra i canturini e la Delta Group Porto Viro, guidata in panchina dall'ex Coach canturino Matteo Battocchio. I veneti arrivano da una netta sconfitta in casa per mano della neo-promossa Videx Yuasa Grottazzolina, che ha fatto seguito al turno di stop per covid tra le fila dei portoviresi.

Le parole di coach Francesco Denora

"Siamo quasi al giro di boa, e con la classifica così corta ogni punto può risultare decisivo. Vogliamo sfruttare le gare casalinghe a partire da giovedì, certo l'avversario è di quelli importanti. Porto Viro la si può considerare una delle signore del campionato, la classifica non è assolutamente veritiera, anche perché basta una vittoria per risalire, ma il roster è di quelli davvero importanti, ed è una delle squadre più esperte della categoria, nell'ultima gara probabilmente hanno pagato lo stop per il Covid. Noi stiamo cercando di lavorare sugli aspetti in cui crescere pensando molto alla qualità degli allenamenti più che alla quantità, in questo periodo con i tanti impegni è importante gestire anche le forze. Il nostro obiettivo rimane quello di crescere un passo alla volta e continuare a divertirci".

Gli avversari

Sulla panchina della Delta Group siede coach Matteo Battocchio, uno degli ex di giornata dato che ha allenato al Pool Libertas nelle ultime due stagioni. In cabina di regia c'è Fernando Gabriel Garnica, protagonista della cavalcata trionfale dello scorso anno in maglia Conad Reggio Emilia. L'opposto è il polacco Bartosz Krzysiek, arrivato nello scorso campionato e confermato anche per quello corrente. Gli schiacciatori sono l'altro ex di giornata Felice Sette, che ha giocato a Cantù la scorsa stagione, e l'ex Bergamo Marco Pierotti. Al centro troviamo due conferme: Rocco Barone e Matteo Sperandio. Il libero è Davide Russo, proveniente dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

I precedenti

Sono due le sfide già giocate tra queste squadre, entrambe nella scorsa stagione, e tutte e due vinte dal Pool Libertas Cantù, per 3-1 in casa e 3-0 a Porto Viro.

Dove e quando

Fischio d'inizio: giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 18.00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (CO). Arbitri: Cesare Armandola (Pavia) e Angelo Santoro (Varese). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv

Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.