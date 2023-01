La Pool Libertas Cantù parte forte ma si fa rimontare da Vibo Valentia: 3 a 2 al PalaFrancescucci

Una rimonta che sa di amaro per la Pool Libertas Cantù che ieri sera, domenica 22 gennaio 2023, ha giocato contro la capolista Vibo Valentia in casa riuscendo a portarsi avanti per 2 a 0 dopo i primi due set. Un vantaggio purtroppo sfumato grazie alla rimonta degli ospiti che confermano, ancora una volta, di essere i favoriti per la vittoria finale.

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Giuseppe Ottaviani e Alessandro Preti in banda, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier al centro, e Luca Butti libero. Coach Cesar Douglas risponde con Santiago Orduna palleggiatore, Paul Buchegger opposto, Michele Fedrizzi (sostituito da Alessio Tallone a partire dal secondo set) e Nikola Mijailovic schiacciatori, Cosimo Balestra ed Alessandro Tondo centrali, e Domenico Cavaccini libero.

La cronaca

A inizio primo set il Pool Libertas scappa subito avanti con il turno in battuta di Ottaviani (5-1). La Tonno Callipo Calabria non sta a guardare, e con un muro di Fedrizzi su Gamba torna sotto (9-8). E' lo stesso opposto canturini a mettere a terra i due attacchi del nuovo +3 interno (11-8), ma il muro di Mijailovic su Ottaviani riporta Vibo Valentia a -1 (11-10). Cantù allunga ancora con Preti, e Coach Douglas ferma tutto (14-10). Orduna mura lo schiacciatore friulano, e i calabresi tornano sotto (16-14). I canturini resistono all'assalto degli avversari, e piazzano un break di 6-2 che li lancia a +6 (22-16). Buchegger si carica la squadra sulle spalle, e coach Denora vuole parlarci su (22-18). Il cambiopalla dei padroni di casa funziona alla perfezione, e un attacco di Preti chiude il parziale (25-20).

A inizio secondo set è la Tonno Callipo Calabria a partire a razzo, complici anche qualche errore di troppo degli avversari (2-5). Un ace di Gamba riporta sotto i suoi (5-6), ma un muro di Fedrizzi sullo stesso opposto riporta i suoi a +3 (5-8). Il Pool Libertas picchia dai nove metri, e con Alberini prima (9-10) e Ottaviani poi, pareggia a quota 11. Cantù continua a picchiare, e un muro di Aguenier su Buchegger convince Coach Douglas a fermare il gioco (14-12). Al rientro in campo è lo stesso opposto austriaco a rimettere il punteggio in parità a quota 14. Un'invasione di Alberini lancia Vibo Valentia a +2 (15-17). Un muro su Tondo, ed è nuova parità a 18. Si continua a lottare palla su palla, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere più di un break di vantaggio. Mijailovic risponde a Gamba e si va ai vantaggi. Il finale è un'altalena di emozioni. Buchegger per il 24-25; Ottaviani ed è 26-25; Tallone mette a terra la palla del 29-30; Buchegger spara out per il 32-31; sempre lui per il 32-33; Ottaviani per il 35-34, che sarà poi decisivo: Gamba mette a terra la palla della vittoria del parziale (36-34).

A inizio terzo set è ancora la Tonno Callipo Calabria a partire forte (2-5), e un muro di Buchegger su Gamba convince coach Denora a fermare il gioco (3-8). Al rientro in campo il Pool Libertas approfitta di un paio di errori di Vibo Valentia per accorciare le distanze (6-9), ma i calabresi continuano a martellare e volano a +7 (6-13). Tallone mette a terra la pipe del +8 e Coach Denora vuole parlarci su (7-15). E' lo strappo decisivo: i calabresi gestiscono agevolmente la fase di cambiopalla, allungano (11-21), e chiudono con Tallone (13-25).

A inizio quarto set Ottaviani è costretto ad uscire per infortunio, e la Tonno Callipo Calabria ne approfitta per scappare (4-7). Preti mette a terra i due attacchi che riportano sotto il Pool Libertas (6-7). Due muri consecutivi di Vibo Valentia convincono Coach Denora a fermare il gioco (6-9). Cavaccini fa un recupero miracoloso, la palla cade nel campo canturino, ed è +5 esterno (8-13). E' lo strappo decisivo: i calabresi giocano sciolti, e ribattono colpo su colpo ad ogni tentativo di rimonta da parte di Cantù, che arriva fino a -2 (14-16, time-out Coach Douglas). Chiude un doppio ace di Tallone, e manda la sfida al tie-break (16-25).

Nel quinto e decisivo set la Tonno Callibo Calabria prende subito due punti di vantaggio (1-3), e un ace di Buchegger manda le squadre al cambio campo sul +3 esterno (5-8). Il Pool Libertas, però, non sta a guardare, e Gamba riporta sotto i suoi, con Coach Douglas a fermare il gioco (7-8). Un ace di Alberini e Cantù va avanti (9-8). Buchegger ribalta la situazione, e Coach Denora ferma tutto (9-11). E' lo strappo decisivo: i padroni di casa lottano fino alla fine, ma non riescono a ricucire. Chiude parziale e partita un muro di Buchegger su Preti alla prima occasione (12-15).

Il commento di coach Denora

“Abbiamo strappato un punto alla capolista, ma potevano essere anche di più. Ce lo teniamo stretto, e ci portiamo a casa due set di altissimo livello. Loro sono stati bravi a limitare gli errori, con Tallone hanno aggiustato la ricezione; noi ci portiamo dietro un po' di scorie di mercoledì, e abbiamo faticato. Però dobbiamo essere orgogliosi, perché questa squadra non si merita tutte queste sconfitte”.