È con gradazioni di verde, come il colore societario, che si presenta la nuova divisa di casa del Pool Libertas Cantù per la sua dodicesima stagione in Serie A2 Credem Banca.

La Pool Libertas Cantù presenta la nuova divisa

Come sempre curata dal designer e responsabile marketing Giovanni Indorato, i ragazzi di coach Francesco Denora porteranno un po' di #EffettoParini anche sul taraflex del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.

"Dopo un triennio a toni Tiffany, legato alle celebrazioni dei 40 anni, quest'anno torniamo alla tradizione - ha spiegato Indorato - Come per la divisa di gala utilizzata nella finale di DelMonte® Supercoppa Serie A2, lo Skyline di Cantù sarà presente e farà un giro attorno alla maglia, con ovviamente il Campanile di San Paolo a vista sul fronte. Un degradé dal nero al verde smeraldo con inserti e pantaloncini green completeranno la visione estetica, legata anche agli esagoni dell'alveare dell'Ape Battagliera. La scelta, come lo scorso anno, è quella di presentarle 'pulite' e prive di sponsor per dare una visione più casual e urbanwear a delle maglie che potrebbero diventare anche un oggetto da acquistare per passeggio e non solo per il campo di gioco. Quest'anno, per questo motivo, attrezzeremo anche un piccolo punto Merchandising che speriamo venga apprezzato dalle tante persone che hanno riempito il PalaFrancescucci nell'ultima trionfante stagione".

"La divisa da trasferta sarà in biancoblù, legata ai colori della nostra Provincia e dalle storiche gradazioni di colori del Como 1907 e della Pallacanestro Cantù. Per i liberi, ci sarà un'inedita sorpresa cromatica che però verrà svelata solo più avanti" conclude Indorato.

Le divise del Pool Libertas Cantù, completate di tutti gli sponsor vecchi e nuovi, vedranno il loro debutto ufficiale domenica 15 ottobre 2023 nel primo match casalingo della nuova stagione contro la neo-promossa WOW Green House Aversa.