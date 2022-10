La Pool Libertas Cantù si prepara allo scontro con Cuneo: domani al PalaFrancescucci

Primo turno infrasettimanale per il Pool Libertas Cantù che al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate domani, mercoledì 19 ottobre alle ore 20.30, incontrerà la Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo.

Tra le squadre maggiormente accreditate per un campionato di vertice, i piemontesi hanno perso la prima partita per 3-1 a Brescia, ma si sono subito riscattati battendo tra le mura amiche per 3-0 la HRK Motta di Livenza nel match di domenica.

Coach Francesco Denora presenta così la sfida:

"Cuneo è un'altra delle grandi di questo campionato: la sua storia parla chiaro, ed è una delle poche, se non l'unica, squadra che non ha mai nascosto i suoi obiettivi, e non ha mai tirato in ballo Vibo Valentia. Questo la dice lunga sulla loro mentalità e qualità. Ha giocatori importanti e di altissimo livello, atleti che possono cambiare il match da un momento all'altro. Da parte nostra ci sarà il massimo rispetto, ma il coraggio non mancherà sicuramente: stiamo lavorando per confermare e continuare la nostra crescita. Il primo obiettivo sarà quello di eliminare quegli errori 'banali' che hanno condizionato i finali di set domenica a Santa Croce, e cercare la vittoria per muovere la classifica".