La Pool Libertas Cantù torna al PalaFrancescucci: domenica sfida Castellana Grotte

Dopo tre settimane, le luci del PalaFrancescucci si riaccendono per il Pool Libertas Cantù per un match sempre molto affascinante. Ospite della compagine canturina è la BCC Castellana Grotte. Il fischio d'inizio è previsto per domenica 19 febbraio 2023 alle 16 presso il palazzetto di Casnate con Bernate. I pugliesi arrivano dalla sconfitta per 3-2 tra le mura amiche del PalaGrotte contro la HRK Motta di Livenza, ma nelle precedenti 3 partite hanno portato a casa tutti i punti in palio, 9.

La Pool Libertas Cantù torna al PalaFrancescucci: il commento di coach Denora

“Inutile negarlo, ma Castellana ci riporta alla mente la Semifinale della DelMonte Coppa Italia: in quell'occasione abbiamo fatto una buona gara, ma loro hanno meritato di vincerla - esordisce coach Francesco Denora - Domenica la posta in palio è decisamente diversa, ma lo spirito sarà quello combattivo di sempre. Vogliamo tornare a mantenere il nostro palazzetto il nostro fortino: conosciamo benissimo il loro valore, ma abbiamo le giuste capacità per contrastarli. Loro sono un ottima squadra in ricezione: probabilmente il nostro servizio non procurerà i soliti danni, e a maggior ragione dobbiamo recuperare punti negli altri fondamentali. A Prata abbiamo dato un segnale importante, sta a noi dar seguito alle nostre ambizioni”.

Gli avversari

Il Coach argentino Jorge Cannestracci torna a sedersi su una panchina italiana dopo l’esperienza con la Nazionale di Cipro, con la quale ha vinto una medaglia d’argento ai Giochi dei Piccoli Stati Europei. La diagonale palleggiatore-opposto è composta da due brasiliani: in cabina di regia arriva Pedro Jukoski, le ultime due stagioni in Spagna, mentre l’opposto è il confermato Theo Fabricio Lopes Nery. Gli schiacciatori sono il confermato Capitano, ed ex di giornata, Nicola Tiozzo, e la new entry Paolo Luigi Di Silvestre da Lagonegro, con Claudio Cattaneo da Motta di Livenza pronto ad entrare a dare il suo contributo. Al centro troviamo il confermato Luca Presta, e la new entry Matteo Zamagni, reduce dal campionato trionfale in maglia Conad Reggio Emilia. Il libero è Andrea Marchisio, le ultime 5 stagioni alla Lube Civitanova Marche, con la quale ha vinto tutto quello che era possibile vincere.

La gara di andata

Il match di andata ha coinciso anche con la prima vittoria in Serie A del Pool Libertas contro la BCC. Un 3-1 molto combattuto che ha permesso a Cantù di espugnare il PalaGrotte e portare a casa tre punti molto importanti per la classifica. Top scorer dell'incontro è stato Giuseppe Ottaviani con 19 palloni a terra. Ma altri tre giocatori sono andati in doppia cifra, confermando l'ottima prova di squadra: Preti (13), Gamba (12) e Aguenier (12).

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 19 febbraio 2023 alle 16 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Denis Serafin (Padova) e Marta Mesiano (Bologna). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.