La Pool Libertas Cantù torna in campo contro Pordenone: domani il match

Tempo di tornare in campo per la Pool Libertas Cantù dopo la pausa per l'assegnazione della DelMonte Coppa Italia Serie A2. Ricomincia il campionato e l'anticipo delle 20.30 di sabato 11 febbraio 2023 vede il Pool Libertas Cantù in campo al PalaPrata di Prata di Pordenone contro i padroni di casa della Tinet. I friulani tra le mura amiche non perdono dall'11 dicembre (tie-break contro la BCC), e hanno appena riconfermato anche per la prossima stagione la coppia di allenatori composta da due leggende del volley mondiale come Dante Boninfante e Samuele Papi.

La Pool Libertas Cantù torna in campo contro Pordenone: parola a coach Denora

“Dopo la sosta, inizia una fase dove ogni gara per noi è uno scontro diretto che può farci scendere o salire in classifica. Prata per tanti aspetti penso che giochi una pallavolo simile alla nostra, e credo si prospetti una bella partita. Dobbiamo cercare di limitare il loro servizio, che in casa è spesso letale, ma anche noi possiamo dire la nostra in questo fondamentale. Gran differenza sarà data dalla gestione dell'errore, e penso anche da chi riuscirà a metterci più entusiasmo”.

Gli avversari

Coach Dante Boninfante siede per la terza stagione consecutiva sulla panchina della Tinet. A suo figlio Mattia, fresca medaglia d'oro agli Europei Under 20, sono affidate di nuovo le chiavi della regia. In diagonale martella il nazionale tedesco Simon Hirsch, arrivato a campionato in corso e già visto in Italia con le maglie di Sora in Serie A2, e di Latina, Monza, Milano e Vibo Valentia in SuperLega. La diagonale degli schiacciatori è composta dal confermato Luca Porro, altro azzurrino oro continentale la scorsa estate, e dallo slovacco Michal Petras, la scorsa stagione in Serie A3 alla Leo Shoes Casarano. La coppia dei centrali è composta da Nicolò Katalan, alla terza stagione con la maglia dei friulani, e dalla new entry Simone Scopelliti, reduce dalla trionfale stagione con la maglia della Conad Reggio Emilia. Il libero è l'ex Itas Trentino Carlo De Angelis.

La gara di andata

Il match di andata ha rasentato la perfezione per quanto riguarda il Pool Libertas. I turni al servizio dei ragazzi di Cantù hanno scavato solchi profondi, mettendo in crisi la ricezione della Tinet (ben 11 ace a fronte di 9 battute sbagliate). La correlazione muro-difesa, poi, ha fatto il resto, cementando un 3-0 senza storie. Top scorer dei canturini è stato Alessandro Preti con 13 palloni a terra, seguito da Kristian Gamba e da Giuseppe Ottaviani a quota 11.

Quando e dove

Fischio d'inizio: sabato 11 febbraio 2023 alle ore 20,30 presso il PalaPrata di Prata di Pordenone (PN). Arbitri: Sergio Jacobacci (Venezia) e Andrea Clemente (Parma). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv.