La Pool Libertas cerca la quinta vittoria consecutiva: domenica trasferta a Ravenna

Si sta preparando alla seconda trasferta consecutiva la Pool Libertas Cantù che nel fine settimana, domenica 5 marzo, sarà impegnata al PalaCosta di Ravenna contro i padroni di casa della Consar RCM. Il fischio d'inizio sarà alle 16 e da quel momento sarà battaglia tra due delle formazioni più in forma di questo periodo. Infatti, nonostante la sconfitta per 3 a 2 subìta a Pordenone nell'ultima giornata, Ravenna nelle due partite precedenti non ha lasciato per strada neanche un set contro la Cave del Sole Lagonegro e a Brescia contro la Consoli McDonald's.

La Pool Libertas cerca la quinta vittoria consecutiva: il commento di coach Denora

Coach Francesco Denora presenta così la sfida:

“Cerchiamo la quinta vittoria consecutiva, cosa che non ci è ancora riuscita in questa stagione, ma l'avversario e il campo sono di quelli ostici. Ravenna è in un buon momento, ai giovani dal futuro assicurato ha affiancato dei giocatori esperti che gli stanno facendo fare passi da gigante, oltre ad uno dei Coach italiani più vincenti. All'andata è stata una delle vittorie più sofferte: abbiamo faticato contro il loro sistema di muro-difesa, e non ci aspettiamo gara diversa. Ci vorrà pazienza, ma inizia a vedersi il traguardo della regular season, e vogliamo continuare a stare in alto”.

Gli avversari

Il coach della Consar RCM è Marco Bonitta, Campione del Mondo nel 2002 con la Nazionale Femminile. Il palleggiatore è l'eterno (classe 1975) Natale Monopoli, arrivato in Romagna proprio prima della partita di andata contro il Pool Libertas Cantù.Opposto è l'MVP degli Europei Under 20 di quest'anno, ma nato nel 2004, Alessandro Bovolenta, figlio di Vigor, scomparso troppo presto. Gli schiacciatori sono Mattia Orioli, anche lui neo-diciottenne, ma Campione d'Europa Under 20, altro prodotto della “cantera” di Ravenna, e Swan Nagpeth, fratello dell'Ervin della Valsa Group Modena, arrivato poco prima di Natale dalla Emma Villas Aubay Siena. Al centro l'ex di giornata Martins Arasomwan, lo scorso campionato a Santa Croce, e Francesco Comparoni, Campione d'Europa Under 22 la scorsa estate. Il libero è Riccardo Goi, prodotto delle giovanili della Vero Volley Monza ma all'ottava stagione in Romagna.

La gara di andata

Il primo “scontro” tra queste due squadre in Serie A è stato molto combattuto per 4 set, con i ragazzi di coach Bonitta che hanno venduto cara la pelle lottando palla su palla e restando attaccati nel punteggio (se non andando in vantaggio) per la maggior parte della partita. Top scorer dei canturini è stato Kristian Gamba con 25 palloni a terra, seguito da Alessandro Preti a quota 16.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 5 marzo 2023 alle 16 presso il Palasport A. Costa di Ravenna. Arbitri: Cesare Armandola (Pavia) e Beatrice Cruccolini (Perugia). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv