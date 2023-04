Domenica 30 aprile la Pool Libertas Cantù avrà la possibilità di chiudere la pratica semifinale dopo la vittoria in Gara 1 contro la Agnelli Tipiesse Bergamo. Una vittoria, da conquistare fuori casa, che vorrebbe dire approdo alla finale Scudetto. La gara è in programma per le 18 al PalaIntred della città orobica. I ragazzi di coach Francesco Denora si presentano forti della vittoria al tie-break conquistata solo due giorni fa, mentre i bergamaschi faranno di tutto per far valere il fattore campo, e giocarsela nel match previsto per mercoledì 3 maggio 2023 alle 20.30 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.

La Pool Libertas cerca la zampata decisiva: vincere domenica vuol dire finale Scudetto

Coach Francesco Denora presenta così la sfida:

“Andiamo a Bergamo in fiducia e carichi, ma sappiamo cosa ci aspetta. Loro sono feriti e con le spalle al muro. Siamo certi che daranno tutto: ci aspettiamo una loro partenza aggressiva in difesa e in attacco, così com'è stata da noi. Dobbiamo essere bravi a non sbandare e aspettare il nostro momento. Abbiamo sofferto tanto il loro muro, e ci stiamo preparando per provare a crescere in attacco. Inoltre dobbiamo sicuramente eliminare qualche errorino che in queste gare non ci possiamo permettere: ci stiamo giocando l'accesso ad una Finale Promozione, e siamo esigenti con noi stessi sulle cose più ordinarie per cercare lo straordinario dopo”.

Gli avversari

Coach Daniele Morato, subentrato in corsa all'esonerato Coach Gianluca Graziosi, presenta una formazione molto rinnovata rispetto alla scorsa stagione: i soli confermati sono infatti il centrale (ed ex Capitano) Antonio Cargioli e l'opposto Williams Padura Diaz. In cabina di regia torna Igor Jovanovic, dopo aver vinto uno scudetto nella massima serie spagnola e uno in Romania. In diagonale a Cargioli, uno degli ex di giornata, Riccardo Copelli. Rinnovata anche la coppa di schiacciatori, che sarà composta da Tim Held e Roberto Cominetti, entrambi dalla Conad Reggio Emilia, con l'ultimo che indosserà i gradi da Capitano. Libero è Alessandro Toscani dalla BCC Castellana Grotte.

Così in Gara 1

Terzo tie-break su quattro partite giocate nei Play Off Serie A2 finora per il Pool Libertas Cantù, e secondo vinto. Una vera e propria maratona (2 ore e 38 minuti di gioco), che ha visto due set su cinque finire ai vantaggi, e le squadre in campo non risparmiarsi per portare a casa la vittoria. Top scorer dei canturini è stato Kristian Gamba con 23 punti, ma da segnalare anche la prestazione monstre di Jonas Aguenier (19 punti, 7 muri e l'86% in attacco).

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 30 aprile 2023 alle 18.00 presso il PalaIntred di Bergamo. Diretta: la gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul canale Youtube di VolleyballWorld.tv.