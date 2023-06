La Pool Libertas Cantù cala un altro rinnovo e si tratta di quello di Francesco Gianotti.

La Pool Libertas conferma anche Gianotti, sarà il vice Pedron

Le buone prestazioni del classe 2003, impiegato spesso da coach Francesco Denora in battuta, hanno convinto lo staff e il presidente Ambrogio Molteni a dargli un'altra chance in maglia canturina. Arriva dalla vittoria nella Junior League con la maglia della Vero Volley Monza, che ne ha certificato i miglioramenti.

“Con Francesco Gianotti continuiamo il percorso iniziato la scorsa stagione – dice coach Francesco Denora – dove si è messo a disposizione della squadra e ha cercato di assorbire il più possibile per la sua crescita. Siamo contenti ed orgogliosi che poi è riuscito a metterlo in pratica nella vittoria della Junior League con la Vero Volley Monza, giocando delle finali da protagonista. Mi fa piacere poi poter continuare a lavorare con un ragazzo che ha passione e a cui piace lavorare ”.

“Sono contento di restare a Cantù – dice il palleggiatore di Desio – mi sono trovato molto bene, e l'ambiente è ben organizzato. Ci sono tante conferme in squadra, e questo è molto importante. Con coach Francesco Denora abbiamo già progettato le basi su cui dovremo lavorare, e coach Alessio Zingoni mi darà sicuramente una mano a livello tecnico come ha già fatto. Mi aspetto un campionato come quello appena concluso, molto equilibrato e combattuto. Riuscire a replicare quanto fatto l'anno scorso sarà difficile, ma noi ci proveremo. A livello personale, mi piacerebbe giocare un po' di più rispetto a quanto fatto quest'anno. Mi piacerebbe anche migliorare tanto in battuta e a muro, ma ci sono tantissime cose sui devo lavorare. Sono sicuro che un palleggiatore come Pedron sarà un bel punto di riferimento per me, e spero che mi possa insegnare tanto”.

La scheda

Francesco Gianotti

Nato a: Desio (MB)

Il: 25/06/2003

Altezza: 195cm

Ruolo: palleggiatore

Carriera

2014-2016: Desio Volley Brianza (Giov.)

2016-2022: Vero Volley Monza (Giov./B/A1)

2022-…: Pool Libertas Cantù (A2)

Palmares

Junior League (2023)