La Pool Libertas Cantù si prepara alla trasferta di domenica 26 febbraio 2023 a San Donà di Piave, casa della HRK Motta di Livenza. Si giocherà alle 18 e sulla carta potrebbe sembrare un facile match per i canturini, se solo non fosse che i veneti arrivano da tre vittoria consecutive, due delle quali in trasferte ostiche quali Grottazzolina e Castellana Grotte. Nell'anticipo di venerdì scorso, inoltre, si sono imposti per 3-1 contro la Agnelli Tipiesse Bergamo.

La Pool Libertas domenica contro Motta di Livenza, ultima ma in formissima

Così coach Francesco Denora presenta la sfida:

“Motta è una delle squadre più in forma del momento: vengono infatti da tre vittorie di fila, e sono state tutte di spessore. Gli vanno fatti davvero i complimenti per quel che stanno facendo: erano dati per spacciati, ma hanno riaperto la corsa alla salvezza. Meritano sicuramente tanto rispetto, e sarà necessario mettere in campo la nostra migliore prestazione possibile. La vittoria darebbe ancora più valore a quelle precedenti e a tutto il percorso che stiamo facendo. Non vogliamo nasconderci: l'obiettivo è guardare chi ci sta davanti, e bisogna farlo sul campo. Sarà necessaria una gara paziente: sarà facile innervosirsi, ma bisogna avere la maturità necessaria per gestire questi momenti. Loro sono cresciuti molto nel cambiopalla, portandolo davvero ad un ottimo livello: sarà interessante vedere se la nostra fase break si confermerà di altissimo livello”.

Gli avversari

La HRK è cambiata rispetto a quella affrontata nel girone di andata. Coach Milo Zanardo ha sostituito Coach Giuseppe “Pino” Lorizio sulla panchina di Motta di Livenza poco prima di Natale. In cabina di regia via Pier Paolo Partenio (accasatosi alla Vigilar Fano), è arrivato Alessandro Acquarone dalla Kemas Lamipel Santa Croce. Opposto è Alberto Cavasin, cresciuto nelle giovanili del Volley Treviso, e la scorsa stagione nella massima serie finlandese. I due schiacciatori sono la new entry Valentin Kordas, vincitore nelle ultime due stagioni del Campionato e della Coppa Estone, e Alberto Pol, Campione d'Europa Under 22 quest'estate, arrivato a metà dicembre dalla Consar RCM Ravenna. Due nuovi arrivi al centro: Stefano Trillini dalla Wow Green House Aversa di Serie A3, ed Enrico Pilotto, dalla Sedirpharma Massa Lubrense della terza categoria nazionale. Il libero, e Capitano, è Leonardo Battista, alla terza stagione consecutiva sulle rive del Livenza.

L'andata

La partita di andata è stato un match poco adatto ai deboli di cuore, in particolare gli ultimi due set. Il Pool Libertas non approccia il primo parziale nel modo migliore, ma si riprende alla grande nel secondo e nel terzo. Quarto e quinto set al cardiopalma, con continui ribaltamenti di fronte, ma alla fine è Cantù ad uscirne vincitore. Top scorer del match è Kristian Gamba, ma sono da segnalare i 20 muri dei padroni di casa, 11 del solo Aguenier (terzo nella particolare classifica di muri per set di tutti i tempi di Lega Pallavolo Serie A).

Gli ex

Sono due gli ex in campo, ed entrambi indossano la maglia canturina: Kristian Gamba ha giocato sulle rive del Livenza per tre stagioni, dal 2019 al 2022, mentre Alessio Alberini per due campionati, dal 2020 al 2022.

Quando e dove

Fischio d'inizio: domenica 26 febbraio 2023 alle ore 18,00 presso il PalaBarbazza di San Donà di Piave (VE). Arbitri: Davide Prati (Pavia) e Veronica Mioara Papadopol (Romania). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv.