L'Italvolley festeggia l'ennesimo trionfo, la vittoria al Campionato Europeo U20: un risultato che riempie d'orgoglio anche i tifosi canturini perché la vede nel suo organico due ex Pool Libertas, il coach Matteo Battocchio e il preparatore atletico Pietro Muneratti.

La Pool Libertas festeggia coach Battocchio e Muneratti: due ex canturini sul tetto d'Europa

Si è concluso ieri sera, domenica 25 settembre 2022, il Campionato Europeo Under 20, che si è disputato quest'anno tra Vasto e Montesilvano. Ed è proprio in quest'ultima cittadina abruzzese che la Nazionale Italiana di categoria ha conquistato il gradino più alto del podio battendo in una finale combattutissima la temibile Polonia. E a guidare questi campioncini dalla panchina c'è Matteo Battocchio, che nelle ultime due stagioni ha allenato sotto il campanile di San Paolo. Al suo fianco nelle vesti di preparatore fisico, un altro ex canturino ora in forze alla Vero Volley Monza, e cioè Pietro Muneratti.