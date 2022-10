La Pool Libertas in trasferta contro Cave del Sole Lagonegro

Seconda trasferta consecutiva per il Pool Libertas Cantù, e secondo viaggio in aereo per i ragazzi di Coach Francesco Denora. I canturini infatti domenica 30 ottobre 2022 alle ore 16,00 giocheranno al Palasport Villa d'Agri di Marsicovetere contro i padroni di casa della Cave del Sole Lagonegro. I lucani finora hanno conquistato solo due punti e nessuna vittoria, ma sono una compagine che annovera elementi che hanno molta esperienza nella categoria, quindi sono avversari da non prendere sottogamba.

Le parole di Denora, coach della Pool Libertas

"Ci aspetta la seconda trasferta consecutiva ancora al sud, dove troveremo un ambiente molto caldo, che conosco molto bene, e pronto a dare una spinta in più alla propria squadra visto il momento che stanno vivendo. La classifica non sorride a Lagonegro, ma non sarà una partita per niente semplice. La Cave del Sole è una squadra fisicamente importante, con giocatori di esperienza anche internazionale, e giovani interessanti. I punti fatti con Vibo Valentia e Cuneo non sono un caso. La classifica non sorride neanche a noi d'altronde, e abbiamo tutte le intenzioni di giocarci le nostre carte. Sarà necessaria una gara di pazienza, con la giusta attenzione in copertura vista la qualità del loro muro, e dovremo aspettare i momenti giusti per forzare i colpi”.

Cave del Sole Lagonegro

Il confermato Coach Mario Barbiero è alla guida di una squadra molto cambiata rispetto alla passata stagione. Le chiavi della regia sono nelle mani di Marco Izzo dalla BCC Castellana Grotte. Opposto è il mancino brasiliano ex Cuneo e Bergamo Wagner Pereira da Silva. I due schiacciatori sono Marco Rocco Panciocco da Siena e il belga François Lecat, che rientra in Italia dopo le esperienze nella terra natia e in Qatar. Al centro due conferme: Paolo Bonola e Manuel Biasotto. Il libero è ancora Omar El Moudden.

I precedenti

Sono 9 i precedenti tra queste due squadre, e la bilancia pende leggermente dalla parte della Cave del Sole: sono 5 infatti le vittorie dei lucani a fronte delle 4 dei canturini. Nella scorsa stagione, una vittoria per parte, ed entrambe a favore dei padroni di casa: Cantù si è imposta per 3-1 al PalaFrancescucci, mentre Lagonegro per 3-0 al Palasport di Villa D’Agri.

Orari e streaming

Fischio d'inizio: domenica 30 ottobre 2022 alle ore 16.00 presso il Palasport Villa D’Agri di Marsicovetere (PZ).

Arbitri: Rosario Vecchione (Salerno) e Alessandro Pietro Cavalieri (Catanzaro).

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv.