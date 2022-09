Manca poco ormai alla ripresa delle competizioni ufficiali della Pool Libertas Cantù che anche quest'anno ha deciso di invitare a bordo campo i giovani appassionati e tifosi per dar loro la possibilità di assistere alle partite dei loro idoli a pochi metri di distanza.

La Pool Libertas invita i giovani tifosi a bordo campo

Il Pool Libertas Cantù anche quest’anno ha una imperdibile proposta per le società sportive del territorio impegnate con grandi sforzi nell’insegnamento della pallavolo. Fare vivere direttamente dal campo di gioco una partita della Serie A2 Credem Banca. I giovani tifosi saranno invitati nei match casalinghi, al PalaFrancescucci, a dare il proprio contributo passando la palla per la battuta ai giocatori e asciugando il campo dopo una rullata. Le partite della Libertas generalmente si disputano domenica alle 18, tranne 2 turni infrasettimanali. Sarà previsto un anticipo il sabato sera e un possibile slittamento di un’ora per esigenze televisive.

ANDATA

DOMENICA 9 ottobre 2022 Cantù-Bergamo ore 18

MERCOLEDI’ 19 ottobre 2022 Cantù-Cuneo ore 20.30

DOMENICA 6 novembre 2022 Cantù-Prata ore 18

DOMENICA 20 novembre 2022 Cantù-Motta ore 18

DOMENICA 27 novembre 2022 Cantù-Ravenna ore 18

GIOVEDI’ 8 dicembre 2022 Cantù-Porto Viro ore 18

DOMENICA 18 dicembre 2022 Cantù-Grottazzolina ore 18

RITORNO

DOMENICA 8 gennaio 2023 Cantù-Santa Croce ore 18

DOMENICA 22 gennaio 2023 Cantù-Vibo Valentia ore 18

DOMENICA 29 gennaio 2023 Cantù-Lagonegro ore 18

DOMENICA 19 febbraio 2023 Cantù-Castellana Grotte ore 18

DOMENICA 12 marzo 2023 Cantù-Reggio Emilia ore 18

DOMENICA 26 marzo 2023 Cantù-Brescia ore 18

Come funziona

Per poter avere l'occasione di partecipare attivamente alla partita ed assistervi da pochi metri la società chiede di arrivare al Palafrancescucci più o meno un’ora e mezza prima della partita indossando la divisa o la tuta della propria società. La Libertas punta ad avere 10 o 12 ragazzi di squadre differenti (consigliati quelli dall'Under 12 in poi). In 4 si occuperanno dell’asciugatura “veloce” del campo, mentre i restanti si occuperanno del "giropalla" fino alla zona del battitore.

Nei suoi 10 campionati di Serie A2 il Pool Libertas Cantù ha già ospitato oltre 30 società del territorio. Tutti i tesserati della società impegnata nel “servizio campo” e i loro accompagnatori potranno accedere al Palafrancescucci con un biglietto di 1 euro. Sarà sufficiente inviare almeno 48 ore prima il numero dei partecipanti. Per prenotarsi si può mandare un messaggio WhatsApp al coordinatore del servizio, Andrea Moscatelli 370.3227290 o sulle nostre pagine Facebook o Instagram, o infine scrivendo una mail a info@libertasbrianza.it.