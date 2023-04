Sarà una prima volta per la Pool Libertas Cantù che lunedì sera, il 10 aprile alle 19, disputerà a Vibo Valentia un’entusiasmante quanto difficile finale di DelMonte® Supercoppa Serie A2.

Entusiasmante perché i canturini prima d’ora non avevano mai conquistato un traguardo simile, anche se si tratta solamente della terza edizione della DelMonte® Supercoppa; difficile perché di fronte a loro troveranno la schiacciasassi del campionato, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che in regular season ha raccolto ben 12 punti in più della Libertas e che si è già laureata campione in Coppa Italia con un netto 3 a 0 in finale.

La Pool Libertas si prepara alla Supercoppa. Denora: "Vogliamo godercela, ma a Vibo Valentia non andremo come turisti"

Coach Francesco Denora presenta così la sfida:

“La finale è già di per sé un premio per noi e per il percorso fatto sinora. Vogliamo goderci questa esperienza, anche perché per molti di noi è una prima volta, a partire dal sottoscritto. Questo non vuol dire che andremo a Vibo Valentia a fare i turisti: vogliamo giocarci le nostre carte per provare a vincerla. Sarà difficilissimo, visto il valore dell'avversario e il campo che, come visto in DelMonte® Coppa Italia Serie A2, sarà sicuramente molto a tinte giallorosse. A noi comunque queste sfide piacciono: siamo la squadra che quando è arrivata ai vantaggi ha vinto più set di tutti, e questo la dice lunga sul nostro carattere. D'altra parte, è stato molto difficile anche raggiungerla questa finale: ci siamo sudati ogni singolo punto, sempre con caparbietà ed entusiasmo, e sono sicuro che non saremo da meno lunedì”.

Il commento di capitan Monguzzi

Queste invece le parole del capitano Dario Monguzzi:

“Ci avviciniamo a questa finale di DelMonte® Supercoppa Serie A2 con molto entusiasmo e con grande voglia di fare bene, consci del fatto che siamo arrivati fino a qui in maniera meritata, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Una finale è una partita secca: siamo consapevoli che Vibo Valentia sia una corazzata costruita per vincere tutto e per ammazzare il campionato, e ha dimostrato tutto il suo valore vincendo la regular season con ben 12 punti di vantaggio sulla seconda, cioè noi. Siamo consapevoli anche che è una squadra estremamente forte in attacco, con una panchina lunghissima e giocatori dei grandissima esperienza, anche internazionale. Noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e del nostro gioco: abbiamo le nostre sicurezze, e cercheremo di mettere in difficoltà la Tonno Callipo Calabria in tutti i modi, anche se giochiamo a casa loro e ci aspetterà un palazzetto strapieno, come è stato per la finale della DelMonte® Coppa Italia Serie A2 che hanno disputato contro la BCC Castellana Grotte alla fine del girone di andata. Abbiamo voglia di giocarcela a viso aperto: credo che sia sbagliato dire 'senza grosse pressioni', ma andremo al PalaMaiata con la voglia di portare a casa il risultato. Non sarà assolutamente semplice: credo che non sia corretto dire che non abbiamo niente da perdere perché si tratta comunque di una finale, e da perdere c'è la DelMonte® Supercoppa Serie A2. Noi arriviamo sicuramente senza grandi pressioni, però dobbiamo essere bravi, e capaci di fare il nostro meglio per dimostrare a tutti, ma soprattutto a noi stessi, che ci siamo meritati questa finale. Anche in ottica Play-Off ci serve confrontarci contro una quadra che è una corazzata e ha ambizioni di stravincere il campionato. Questa settimana ci prepareremo al meglio sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista atletico. Stiamo bene, andiamo ad affrontare questa finale con molta umiltà ma anche con tanta voglia di vincere”.

Gli avversari

Coach Cezar Douglas, arrivato dalla Kemas Lamipel Santa Croce, schiera un 6+1 di altissimo livello. In cabina di regia arriva Santiago Orduna dalla Vero Volley Monza. In diagonale con lui Paul Buchegger, esploso a Ravenna, con esperienze a Monza e Modena, e la scorsa stagione in Turchia. In banda troviamo il serbo Nikola Mijailovic, alla prima stagione in Italia, ma una lunghissima carriera tra Francia, Grecia e Polonia. Al suo fianco Michele Fedrizzi, la scorsa stagione con Coach Douglas a Santa Croce, ma con esperienze di rilievo tra A1 e A2 con, tra le altre, Siena, Trento, Padova e Molfetta. Jernej Terpin, le ultime due stagioni a Bergamo, e Alessio Tallone, arrivato questa stagione da Cuneo, sono pronti ad entrare a dare una mano. Al centro la coppia formata dall'ex Nazionale Davide Candellaro, confermato e dal curriculum infinito in A1; e da Alessandro Tondo, gli ultimi 4 anni a Piacenza tra A2 e A1. Il libero è l'ex Cisterna Domenico Cavaccini.

I precedenti

Sono otto i precedenti tra queste due squadre, e la bilancia delle vittorie pesa nettamente dalla parte della Tonno Callipo Calabria, che si è imposta in sei occasioni. Il Pool Libertas, curiosamente, è uscito vincitore dalle prime due partite disputate da queste due compagini: bisogna risalire alla stagione 2014/2015, e i canturini hanno espugnato il PalaMaiata per 3-1 all'andata, e hanno vinto al Parini per 3-2. Nella stagione in corso le due formazioni si sono affrontate due volte, e in entrambe le occasioni si sono imposti i ragazzi di Coach Douglas: per 3-0 in Calabria, e al termine di un combattutissimo 3-2 al PalaFrancescucci.

Quando e dove

Fischio d'inizio: lunedì 11 aprile 2023 alle 19 presso il PalaMaiata di Vibo Valentia. Arbitri: Marco Turtù (Fermo) e Marco Colucci (Matera). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv.