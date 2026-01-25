La prima gioia in trasferta: Cantù rompe il tabù

Finalmente.

L’Acqua S.Bernardo Cantù trova la prima vittoria in trasferta della sua stagione Reggio Emilia grazie a un secondo tempo giocato d’autorità

La gara

Coach De Raffaele subentrato all’esonerato Brienza sceglie Chiozza, Bortolani, Sneed, Ajayi e Ballo per il suo primo quintetto. Bortolani segna i primi cinque punti della gara, poi Williams sblocca i biancorossi. L’Acqua San Bernardo tira bene dall’arco e rimane al comando. I padroni di casa riescono però a rimontare e a trovare il primo vantaggio nell’ultimo minuto della frazione, che termina 20-19.

Ballo riporta avanti Cantù, ma Reggio Emilia risponde subito e con un break tocca il +10. Moraschini guida la reazione dell’Acqua S.Bernardo, che torna a -4. La UNAHotels colpisce a raffica da tre punti e ritrova un vantaggio in doppia cifra. La tripla sulla sirena di Barford vale il 45-31 con cui si chiudono i primi due quarti.

L’Acqua S.Bernardo esce bene dagli spogliatoi e grazie a Ajayi, Bortolani e Sneed torna a -2. Brown sblocca Reggio Emilia con un gioco da 4 punti. Cantù non si scompone e risponde, rimanendo sempre a un possesso di distanza. I biancoblù chiudono un ottimo terzo quarto sotto 58-56.

Barford e Moraschini aprono l’ultima frazione con due triple. Green infila il canestro del nuovo vantaggio canturino, ma Caupain risponde con una tripla. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, ma grazie ai liberi di De Nicolao è Cantù ad entrare negli ultimi tre minuti di gioco avanti di un punto. Barford e Ballo segnano nelle due aree. I liberi di Caupain e Sneed valgono la parità a 45 secondi dalla sirena. Sono ancora i liberi di Caupain a dare ai padroni di casa il vantaggio. Green subisce fallo sul tiro da tre punti e fa 3/3. Reggio Emilia non riesce a segnare nell’ultimo attacco e Cantù vince.

Il commento

«Sono molto felice per i giocatori, per la proprietà e per i tifosi, perché nove sconfitte minano molto qualsiasi ambiente – ha detto coach De Raffaele – Questa vittoria può darci ossigeno. È una squadra che ha bisogno di lavorare tanto, su tante cose, anche perché abbiamo avuto pochi allenamenti. È una vittoria voluta, soprattutto cambiando tante cose all’intervallo a livello difensivo: nei primi due quarti Reggio Emilia era stata bravissima a punirci in situazioni di pick and roll. Siamo stati bravi negli ultimi due quarti a fare qualcosa di diverso in difesa, facendo degli step importanti come testimoniano i 33 punti segnati dai nostri avversari. È una vittoria importante. Abbiamo ancora tanto da sistemare, ma l’intensità che questa squadra può produrre è molto alta e dobbiamo solo lavorare».

Il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 78 – 79 (20-19, 25-12, 13-25, 20-23)

UNAHotels Reggio Emilia: Barford 19, Brown 18, Thor 9, Rossato 2, Woldetensae, Mainini N.E., Caupain 12, Williams 2, Uglietti 4, Severini 6, Echenique 4, Vitali 2.

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza 2, Moraschini 7, De Nicolao 2, Ballo 14, Bortolani 12, Sneed 15, Basile, Green 15, Ajayi 9, Okeke 3.

Arbitri: Baldini, Lo Guzzo, Lucotti.