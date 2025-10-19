La prima trasferta in B2 regala alla Pallavolo Cabiate la seconda vittoria di fila a Busnago per 1-3

Bis vincente per la Dolcos Cabiate che nella prima trasferta stagionale nel campionato di serie B2 femminile ha centrato la seconda vittoria di fila.

La gara

La sfida sul campo di Busnago non era però iniziata bene per le ragazze di coach Mario Motta che hanno perso il primo set per poi cambiare subito marcia andando a vincere in rimonta per 1-3. Ora, l’appuntamento é per sabato prossimo quando ale ore 19 la Dolcos sarà ancora impegnata in trasferta a Trecenta, ospite della Furu Volley.

Il tabellino di Busnago-Dolcos Cabiate 1-3

Parziali: 25-20, 18-25, 21-25, 16-25

Cabiate: Crespi A. 16, Mazzi 14, Visconti 12, Colombo 6, Morolli 6, Carraretto 5, Erba 4, Crespi G. 3. All. Motta.

Il cartellone del 2° turno del girone A di B2 donne

Sabato 11 ottobre Busnago-Dolcos Cabiate 1-3, ASD Pallavolo Agrate-PlanetVolley VR 3-2, ZooGreen CR-Thema Studio US Torri 1-3, Futurvolley-Vero Volley Monza 1-3, Zevio VR -Volley Noventa Vicentina 0-3, Gorgonzola-Duec Credeva 0-3; domenica 19 Eagles Vergati PD-Enercom Fimi Crema.

Classifica del girone A di B2 donne

Dolcos Cabiate,Vero Volley Monza, Volley Noventa Vicentina 6; PlanetVolley VR 4; Enercom Fimi Crema, Duec Credeva, Futurvolley, Thema Studio US Torri, Eagles Vergati PD 3; Agrate 2; ZooGreen CR, Busnago, Zevio VR, Gorgonzola.

Il cartellone del 3° turno del girone A di B2 donne

Sabato 25 ottobre ore 19 Futurvolley-Cabiate, Busnago-Agrate, Volley Noventa Vicentina -Eagles Vergati PD, Duec Credeva-ZooGreen CR, PlanetVolley VR-Gorgonzola, Crema-Thema Studio US Torri, Vero Volley Monza-Zevio VR.