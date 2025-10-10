La Robur “canturina” torna a domicilio e ospita Pavia

Sulla scia delle prime due vittorie consecutive – l’ultima delle quali arrivata a fil di sirena grazie a canestro di Thomas Acunzo – la Robur Saronno infarcita di tanti Under di Cantù è pronta a tornare in campo.
Robur in campo
Lo farà tra le mura amiche per ospitare il 3° turno d’andata del campionato di Serie B interregionale. Domani alle ore 21 (al PalaRonchi di Saronno, arbitri Giudici-Luppino) infatti la squadra diretta da coach Luca Ansaloni punterà a fare tris ricevendo la Pallacanestro Pavia ancora ferma a quota 0 ma avendo giocato una sola gara quella nel turno inaugurale persa contro la Sangiorgese per 92-59.
Il cartellone del 3° turno Conference Nord B
Sabato 11 ottobre ore 18 Social Osa-Gazzada, Bocconi-Pizzighettone, Oleggio-Derthona, ore 21 Robur Saronno-Pallacanestro Pavia, Sansebasket-Blu Orobica, Campus Varese-Marnatese, Sangiorgese-Nervianese.
Classifica della Conference Nord B
Robur Saronno, Sangiorgese, Nervianese 4; Campus Varese, Derthona, Gallarate, Bocconi Milano, Social Osa Milano, Pizzighettone, Gazzada Schianno, Oleggio 2; Pallacanestro Pavia, Marnatese, Sansebasket, Blu Orobica Bergamo 0.