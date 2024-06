La RSA Gigante Inverigo sale sul trono d'Italia Uisp

Missione compiuta dalla RSA, la squadra femminile del Il Gigante Inverigo che ieri ha vinto il titolo tricolore della categoria Senior alle finali nazionali Uisp che si sono svolte nel weekend a Rimini.

Sul tetto d'Italia

La formazione lariana diretta da coach Tiziano Gualtieri, dopo aver conquistato il titolo regionale lombardo, ha sbaragliato il campo anche alle finali tricolori sulla riviera romagnola coronando la sua stagione perfetta da imbattuta. Il weekend della RSA era iniziato venerdì sera superando negli ottavi di finale la formazione romagnola del Saraghine per 62-24, quindi sabato mattina bis vincente nei quarti di finale contro la Ginnastica Triestina per 44-29 mentre in serata è arrivato il tris battendo in semifinale anche la Barcolana per 51-41. Domenica mattina è andato in scena l'atto conclusivo di questa lunga stagione: la finalissima contro le friulane del Basket Team Udine. Ma anche nell'ultima partita dell'anno le ragazze di coach Gualtieri hanno impresso il loro marchio e la loro superiorità e, trascinate da Stefania Gatti, Giulia Pasqualin e capitan Stefania Mandonico si sono imposte con un netto 58-36 che ha consegnato loro il titolo tricolore. Poi è esplosa la festa in campo, sugli spalti e... in piscina.

Il commento dagli spogliatoi di Chiara Pozzi: "Ce l’abbiamo fatta, ancora non ci credo! Suona la sirena, ci abbracciamo, saltiamo, piangiamo, ridiamo.. sì, abbiamo vinto lo scudetto, ma la cosa che ci ha fatto gioire più di tutte é esserci riuscite con un gruppo così, nato quasi per scherzo, ma con la voglia di divertirsi, di stare insieme. Certo, con la consapevolezza dei propri mezzi, ma come ci siamo dette tante volte, ciò che ci fa vincere é l’unione e noi l’abbiamo dimostrata dentro e fuori dal campo. ed è impagabile. Quindi brave noi a non aver mai mollato, ad aver martellato su ogni singola partita da ottobre a questa parte, ad esserci sostenute e incitate quando necessario. Come ho già detto più volte, per me quest’anno è stata dura perché dovevo rientrare dopo il terzo intervento al ginocchio, e se non avessi trovato in loro la giusta motivazione, non avrei ricominciato, non mi sarei mai sbilanciata in questa follia. e invece … non potrei essere più felice di così. Un grazie alla squadra, ad ognuna di loro, un grazie a Tizi, a Tilla, alla dirigenza, ma soprattutto un grazie immenso anche ai nostri tifosi, che ci hanno fatto sentire il loro entusiasmo e il loro calore seguendoci anche nelle partite meno importanti. Grazie davvero a tutti. Questa esperienza per quanto mi riguarda va diritta tra le pagine indelebili della vita....e fra 20 o 30 anni sarà bellissimo rileggerla".

Il tabellino di RSA Il Gigante Inverigo-Basket Team Udine 58-36

RSA Inverigo: Stefania Gatti 20, Giulia Pasqualin 14, Stefania Mandonico 8, Elisa Colombo 7, Gloria Nava 5, Lucrezia Sordelli 2, Debora Plebani 1, Francesca Sala Mariet 1, Chiara Pozzi. All. Tiziano Gualtieri.