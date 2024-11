La striscia vincente di Cantù si ferma in Friuli

Cantù non riesce a violare l’imbattuto PalaGesteco di Cividale e deve arrendersi 80-72. L’Acqua San Bernardo vede così interrompersi la striscia di sei vittorie consecutive.

Avvio deciso dell’Acqua San Bernardo che grazie a una serie di solidissime difese vola subito sull’8-0. Dell’Agnello muove il punteggio di Cividale con 5 punti consecutivi riporta in equilibrio la partita. Cantù continua a trovare con costanza il canestro con Moraschini e Basile, ma i padroni di casa non mollano e passano al comando nei secondi finali. Il primo quarto si chiude 20-16.

La difesa a zona e le triple di Mastellari consentono a Cividale di allungare a +10. Moraschini sblocca Cantù, ma Marangon replica. L’Acqua San Bernardo rimane fredda e trascinata da De Nicolao e Moraschini riporta la sfida in parità. Miani e Mastellari reagiscono e Cividale va all’intervallo in vantaggio 35-32.

Cividale esce meglio dagli spogliatoi e ritorna ad avere dieci lunghezze di vantaggio. Basile cerca di tenere Cantù in partita, ma tra le fila dei padroni di casa si sblocca anche Redivo e la Gesteco rimane in controllo. Nella parte finale della frazione l’Acqua San Bernardo acquista fiducia e con le triple di Riismaa torna a contatto. Sulla sirena Ferrari da oltre la metà campo pesca il jolly e permette a Cividale di andare all’ultima pausa avanti 61-55.

Baldi Rossi e Riismaa aprono il quarto con due triple e la partita torna in perfetta parità. Berti risponde, ma Cantù torna al comando con il tiro da oltre l’arco di Baldi Rossi. Si accende Redivo e ribalta l’inerzia riportando Cividale a due possessi di vantaggio. L’Acqua San Bernardo non ha più le forze per rientrare un’ultima volta e deve arrendersi 80-72.

“Faccio i complimenti dovuti a Cividale, che ha fatto una buonissima partita ed è stata in vantaggio per 29 minuti e ha quindi meritato la vittoria - ha commentato coach Nicola Brienza - Faccio i complimenti al loro pubblico e al palazzetto. Cividale h strameritato, ci ha distrutto a rimbalzo e si è creata 17 seconde opportunità in attacco e chiaramente questo ha fatto la differenza. Ha vinto la partita perché ha giocato molto bene mentre noi, quando abbiamo avuto la nostra occasione e siamo andati +1, poi abbiamo sbagliato degli appoggi in cui avremmo dovuto far canestro. Avremo dovuto cambiare l'inerzia e invece non siamo stati capaci di farlo. Così come non siamo stati capaci di leggere i cambi difensivi nel finale. Abbiamo diverse cose per quanto riguarda la parta tecnica su cui dobbiamo quindi lavorare. Chiaramente sono arrabbiato per come è finita la mia partita, ma oggi non abbiamo perso per l’arbitraggio”.