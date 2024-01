La Tecnoteam è tornata ad allenarsi e prepara il rush finale di regular season

Oggi l'Albese Volley è tornata in campo per aprire il suo 2024 e iniziare a preparare il prossimo impegno, il primo del nuovo anno che la vedrà sabato 6 gennaio aprire il 7° turno di ritorno del Girone A di serie A2 femminile ospitando a Casnate Cda Volley Talmassons quarta in classifica. La Tecnoteam invece è attualmente al quinto posto dopo il sorpasso avvenuto grazie alle ultime tre vittorie ai danni della Valsabbina Millenium Brescia con cui ormai è chiaro il testa a testa durerà fino alla fine della regular season per assicurarsi l'ultimo pass utile per entrare nei playoff.

Il punto a tre turni dalla fine

La squadra albesina diretta da coach Mauro Chiappafreddo precede di due punti la rivale bresciana quando mancano solo tre turni alla fine della stagione regolare con un ulteriore vantaggio di giocarne due in casa e solo uno in trasferta, futuro opposto delle avversarie. La Tecnoteam infatti giocherà in casa il prossimo turno sabato 6/1 contro la Talmassons mentre la Millennium sarà impegnata il 7/1 a Messina poi nel turno successivo entrambe le contendenti saranno fuori casa la Tecnoteam a Padova ospite della penultima del girone mentre Brescia sarà a Bologna, infine ultima fatica regolare casalinga sia per la Tecnoteam contro la capolista Perugia che per Brescia impegnata contro la Talmassons. Se pare difficile per la squadra albesina riuscire a fare il tris vincente visto che per fermare Perugia servirà un'impresa, a tempo stesso sulla carta sembra molto arduo per la Millennium centrare tre vittorie consecutive. Non resta quindi che aspettare già il fine settimana per vedere i primi risultati del 2024 e saperne di più.

Classifica del girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 43 (15 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 41 (14 – 2); Citta’ Di Messina 36 (12 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 31 (11 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 24 (8 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 8); Vtb Fcredil Bologna 13 (4 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 11); Nuvoli’ Altafratte Padova 5 (1 – 14); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 15)

Programma del 7° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 6 gennaio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Volley Talmassons Fvg

Domenica 7 gennaio

Citta’ Di Messina – Valsabbina Millenium Brescia

Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Soverato

Lunedì 8 gennaio

Sirdeco Volley Pescara – Vtb Fcredil Bologna