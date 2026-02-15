La Unipol batte Vicenza ed è primato assoluto

Tutto in discesa per la Unipol Briantea84 Cantù che vince davanti a quasi 1.000 spettatori paganti nella serata di San Valentino al PalaMeda: contro Banca delle Terre Venete Wb Vicenza finisce 84a 32. Canturini sempre avanti, con un grande margine conquistato fin dal primo quarto (22-4) e partita mai in discussione. Grandi rotazioni da parte di coach Gomez che manda tutti in campo nell’arco dei 40’ di gioco. De Maggi a guidare le marcature con 21 punti, seguito da Carossino (15) e Moller (14). Da segnalare la doppia doppia di Poggenwisch (10 rimbalzi, 13 assist con 8 punti a referto). Complice la sconfitta interna di Sassari contro Reggio Calabria dopo un overtime (79-80), la Unipol vola a +2 in vetta alla classifica. Prossimo weekend la Unipol volerà in Sardegna per la Final Four di Coppa Italia (21-22 febbraio), poi il 28 si tornerà al PalaMeda per il campionato: alle20.30 si giocherà contro Santo Stefano Kos Group.

La partita

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Patzwald, Gabas, Berdun, Bedzeti e Carossino. Parte subito a marce alte la Unipol, volando sul 8-0 nel segno di Carossino e Berdun e costringendo subito coach Clifford a chiamare time-out. Vicenza continua però a litigare con il ferro, mentre Carossino e Gabas allungano sul 12-0. Shabani sblocca dunque i suoi a metà frazione, con Bedzeti che replica con i primi 4 punti di serata. Nel frattempo, entra l’ex di serataFikov, mentre continua a segnare Berdun. Il 2/2 di Likic dalla linea della carità chiude il primo periodo.

Le rotazioni

Apre le rotazioni coach Gomez, inserendo Ramos, De Maggi e Poggenwisch sul parquet. Il quasi and-one di Carossino sblocca il parziale, seguito dai primi punti di De Maggi. Shabani scuote la retina per i suoi, ma la Unipol mantiene saldamente il controllo delle operazioni. Grazie ad un parziale di 7-0 il vantaggio cresce di 27, mentre Shabani e Sahin trovano due canestri in seguito. Il divario tra le compagini continua a crescere, arrivando a 33 lunghezze all’intervallo. Entra in fase di gestione la Unipol in questo terzo periodo, aperto dal doppio botta e risposta tra Poggenwisch e Likic. Grazie ad un parziale di 6-0 i canturini volano sulle 40 lunghezze di vantaggio, a cui Vicenza replica con i primi canestri di Billi e Fikov. Non abbassa però la guardia Briantea, che trova i primi canestri di Pralle e, con De Maggi, il nuovo massimo vantaggio di 42punti sulla sirena del terzo periodo. Gomez concede spazio nel periodo finale anche a Makram e Tomasselli, mentre prosegue l’ottimo momento di Pralle, che realizza 6 punti che lo portano in doppia cifra. De Maggi, invece, è il primoa sfondare il muro dei 20. Vicenza trova gli ultimi punti con Billi, Sahin e Likic in rapida successione, ma in pieno garbage time. Ci pensano Pralle e Makram (4 punti) dunque a ritoccare il vantaggio massimo di 52 lunghezze, per suggellare la larga vittoria canturina al PalaMeda che vale la vetta solitaria della classifica.

