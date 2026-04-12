La Unipol cade in casa, vince Sassari in rimonta

La Unipol Briantea84 Cantù cade sconfitta in casa, vince la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari in rimonta: 60-68 al tabellone. Un PalaMeda gremito di storia, 1.200 spettatori e primo sold out nell’era del biglietto a pagamento, ha spinto i canturini in una sfida condotta dagli uomini di coach Gomez per 25’ (+12 del 48-36 a 4’59’’ dalla fine del terzo quarto): poi i sardi hanno piazzato un gelido 0-16 fino all’inizio del quarto quarto che, di fatto, ha ribaltato la storia della sfida. La Dinamo ha conquistato aritmeticamente il primato della classifica di Serie A Fipic a 40’ dalla fine della regular season. La settimana prossima i canturini saranno attesi sul parquet di Reggio Calabria, basterà una vittoria per consolidare il secondo posto e l’accesso ai playoff (già conquistato due giornate fa) con fattore campo a favore.

La partita

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Patzwald, Berdun, Carossino, Gabas e Bedzeti. Inizio di botta e risposta con Sassari che passa avanti dopo 3’30’’ di gioco (5-6) ma dura poco perché la Unipol riagguanta subito la guida della gara con Carossino e Gabas (11-8)a 3’37’’ del primo quarto. I canturini spingono anche dopo il time-out di coach Foden e con un 6-2per il 17-10 firmato dalla coppia argentina Berdun-Gabas. Il finale è di Sassari con Mosler eMurakami. Dopo 10’ è 17-14.

Il secondo quarto

Squillo Gabas e Bedzeti, 21-14 in avvio di secondo quarto. Carossino si prende la scena dopo chela Unipol concede un po’ di spazi, Mosler per rimanere in scia. Ghione porta i suoi sul -1 (25-24) al giro di boa del quarto, gara un po’ a ritmi bassi. Fuori Carossino e Bedzeti, dentro Poggenwisch eDe Maggi. I due non si fanno aspettare: Poggenwisch due su due dai liberi per dare respiro, poi cipensa De Maggi. Mosler di forza mette in cascina un canestro. Berdun di forza, ma Mosler èsempre il più attivo tra i sardi. Poggenwisch e De Maggi a dare ancora la carica a referto, poi due liberi di Berdun a chiudere per l’intervallo lungo: 38-30.Subito capitan Carossino, rientrato in campo con Bedzeti, per il +10 (40-30) in avvio di terzo quarto.

Dopo l’intervallo lungo

Uras primi punti a ridurre il gap. Le squadre continuano a studiarsi, mentre Gabas sale in cattedra con due liberi perfetti. Sempre +10 (42-32) dopo 3’ di gioco. Mosler e poi Berdun. Bel gioco tra l’argentino e Carossino, con il capitano che firma il massimo vantaggio fin qui: +12 (46-34) a 5’30’ dalla fine del tempo. Ghione non fallisce dai liberi, poi Carossino sale ancora in cattedra e infiamma il PalaMeda: 48-36. Squillo Sassari con uno 0-6 che vale il -6 (48-42) a 2’33’’ dal termine del quarto. Time-out per coach Gomez. Fuori Gabas e Bedzeti, rientrano in campo De Maggi e Poggenwisch. Sassari continua a spingere con Papi, -4 (48-44).

La rimonta

Parziale che si fa più pesante: 0-12 e pari a 10’ dalla fine: 48-48. Fuori De Maggi, dentro Bedzeti. Sassari da 0-4, per un 0-16 a cavallo dei due tempi di gioco. Time-out per coach Gomez a riordinare le idee. Subito Bedzeti a spezzare quasi 6’ di vuoto canturino a referto, poi ancora Mosler. Berdun scuote, 52-54 e la Unipol in rincorsa. È sempre Mosler a far male con altri 4 punti personali, 52-58 il parziale a 6’ dalla fine. Bedzeti punti mai così preziosi, -4 (54-58). Ottimo tandem Bedzeti-Carossino per il sigillo del capitano, a completamento di una fase difensiva che avvia un’azione spettacolare: 56-58 a 4’24’’ dal termine della gara. Mosler non perdona, Papi aggiunge: 56-62 a 3'25’’ dal termine. Bedzeti uno su due dai liberi, poi ancora Mosler (57-64). Ci pensa Bedzeti, ma Papi non si fa attendere dalla sua mattonella: (-7),59-66 a 1’57’’ dal termine. Time-out canturino. Esteche ne aggiunge altri due, il tempo scorre. Carossino uno su due. Finisce qui: 60-68.