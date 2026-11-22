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In una serata da oltre 1.000 spettatori paganti al PalaMeda, la Unipol Briantea84 Cantù ha incasellato la quarta vittoria consecutiva su altrettante partite in avvio di questa Serie A, più una Supercoppa vinta. Derby a Cantù, Special Bergamo Sport Montello battuto 76 a 49. I biancoblù sono partiti subito in quarta con un 21-6 dopo 10’. Reazione bergamasca nei successivi dieci equarto chiuso in perfetta parità: 12-12. Coach Gomez opta per cambi, ma il discorso non cambia ela Unipol spinge sull’acceleratore nonostante i buoni punteggi degli avversari. L’ex Alessandro Sbuelz è stato il miglior realizzatore della serata con 18 punti e 10 rimbalzi. Per i canturini Berdun da 17 punti, Carossino 16 e Giaretti 13.

La partita

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Ramos, Berdun, Carossino, Bedzetie Giaretti. L’ex Santorelli rompe il ghiaccio, poi la Unipol firma un 8-0 di risposta con il trio Giaretti-Carossino-Bedzeti. Giornata di ex, turno di Sbuelz e poi risponde Carossino. Assist no-look di Berdun per Giaretti che non sbaglia a tu per tu con il canestro: 14-4 a 4’30’’ dalla prima sirena. Canestrone di Miceli ad accorciare. Berdun per il +10 (16-6) a 1’42’’ dall’intervallo. Berdun si prende la scena nel finale, con annessa tripla: 21-6 dopo 10’.Carossino in avvio di secondo quarto, ancora Berdun e poi Carossino: 6-0 che spinge la Unipol sul+21 (27-6) dopo poco meno di 2’. Nel frattempo, prime sostituzioni in casa Unipol: fuori Giretti, dentro Gabas. Bergamo torna a referto con Yoshinobu e Miceli. Gabas riporta i suoi a punti, un altro ex (Esteche) prova a rimanere in scia, poi Yoshinobu: 29-14 in punteggio a poco meno di 3’dalla fine. Fuori Bedzeti, dentro Giaretti. Sbuelz dai liberi fa due su due, 29-16. Bergamo si riaffaccia con Miceli, -11 (29-18), bel momento degli avversari che guidano il quarto. Giaretti uno su due dalla lunetta, poi canestro in caduta e libero aggiuntivo: 33-18 dopo 20’, con un 12-12 di questi 10’.

Dopo l’intervallo

La Unipol torna in campo con Patzwald, Berdun, Lasri, Carossino e De Maggi. Tripla di Berdun, l’ex Tomaselli uno su due dai liberi. Poi Carossino per il 38-19 in meno di 1’. De Maggi scrive il suo nome a referto per il +20 (40-20). Il numero 26 sale in cattedra e sfrutta la mano calda. 49-31 a3’16’’ dal termine con Patzwald, poi Carossino e De Maggi rispondono a Sbuelz. A 10’ dalla fine il tabellone dice 55-35.Ultimo quarto. Patzwald, Lasri e Berdun si caricano la Unipol sulle spalle, Miceli, Esteche e Sbuelz per Bergamo. 63-43 in prossimità del giro di boa del quarto. De Maggi sfrutta la mano calda con il suo decimo punto. Fuori Patzwald, Carossino, De Maggi e Berdun per Ramos, Giaretti, Gabas e Bedzeti. Proprio Gabas e Giaretti si mettono in mostra in questo finale di partita. Spazio anche perla debuttante Silva De Lima, primi minuti in biancoblù per lui. Punti anche per Bergamo dalle manidi Sbuelz, finisce qui: 76-49 e derby alla Unipol.

(Foto by Alessandro Vezzoli)