La Unipol Sai vince contro Santo Stefano

La Unipol Briantea84 Cantù vince anche nelle Marche: 59-63 il risultato nel pomeriggio del PalaPrincipi di Porto Potenza Picena.

Super sfida

Nella super fida valevole per la quinta giornata di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina) i canturini fanno cinque su cinque in avvio di questo campionato, a margine di una sfida complicata e aperta ad ogni pronostico fino all’ultimo secondo. Davanti i marchigiani che arrivavano da due sconfitte consecutive in quattro giorni e desiderosi di rivalsa. Il gruppo guidato da coach Gomez (oggi assente Makram) deve a lungo rincorrere gli avversari, capaci di spaccare la partita ad inizio secondo quarto con un parziale di 13-3 (31-25 al tabellone) dopo un primo quarto di equilibrio, chiuso con la Unipol avanti di 4 punti (18-22). Berdun sale in cattedra e trova il pari da solo con tripla più libero e, qualche secondo dopo, un altro canestro.

La battaglia

Battaglia nel finale di quarto, punto a punto: Vigoda e la Becker regalano ai neroverdi il +4 alla pausa lunga (42-38). La Unipol va sotto -8 all’inizio del terzo quarto, per le mani di un Henriot molto pericoloso. Carossino (4) e Bedzeti (2) accorciano le distanze. Santo Stefano si affida a Balsamo, poi nel momento più complicato si sbloccano De Maggi (2) e Poggenwisch (4) con punti mai così preziosi per il -1 a 10’ dalla fine. La Unipol passa in vantaggio in avvio di quarto quarto (+1) con De Maggi. Giaretti la ribalta, poi periodo di magra al tiro per entrambe le squadre, molti gli errori e il parziale basso lo confermerà. Gabas e poi Berdun a ribaltarla (58-59), Cini esce per il quinto fallo. Si gioca sui liberi e sui dettagli in un finale da cardiopalma che regala ai canturini altri due punti, a Santo Stefano la terza sconfitta in 7 giorni. Giaretti miglior realizzatore con 23 punti, seguono Berdun (22), Carossino (17) e Bedzeti (doppia doppia con 10 punti e 10 rimbalzi).

La prossima partita

La settimana prossima il campionato si fermerà per dare spazio alla finale di Supercoppa Italiana: si giocherà domenica 30 novembre alle 10.30 a San Marino, sarà sfida tra Unipol Briantea84 Cantù e Asinara Waves Porto Torres con diretta su Rai Sport.

(Credit Alessandro Vezzoli)