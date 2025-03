La Unipol vince in Abruzzo: finisce 62 a 54 contro Amicacci

Grande prova della Unipol Briantea84 Cantù che vince al PalaCastrum di Giulianova contro la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, 62 a 54 il risultato finale. Nel pomeriggio della sedicesima giornata di Serie A Fipic, giocata ieri, sabato 15 marzo, i canturini strappano la quattordicesima vittoria in campionato che rafforza ancora di più il primato in classifica, a due giornate dalla fine della regular season. Da registrare una grande prova di Simone De Maggi che chiude con una doppia doppia (22 punti, 18 rimbalzi), seguito da Berdun (17) e Barbibay (14).

La vigilia

In una sfida che alla vigilia si preannunciava molto complicata, soprattutto a livello mentale per la recente qualificazione alla Final Four di Champions Cup del club abruzzese, la Unipol (assenti solo Bellers e Poggenwisch) parte meglio con uno Sbuelz ispirato, subito sullo 0-5, poi botta e risposta tra le due formazioni fino a un break di 6-0 per la Amicacci che vale il sorpasso, poi ripreso dai canturini. Nel secondo quarto inizia ancora bene la Unipol con De Maggi sugli scudi a tutto campo tra punti, assist e rimbalzi fino al +10 dopo poco meno di 5’. Da segnalare le buone letture difensive di Geninazzi e compagni. Quando la Amicacci esce fuori, la Unipol risponde presente come nel finale di secondo quarto con il +5. Partita comunque equilibrata nonostante sia la Unipol più insistente nel provare a scappare. Dopo l’intervallo si gioca a ritmi bassi, lo testimonia il 9-9 di parziale. Nel finale i canturini costruiscono la distanza di sicurezza necessaria per controllare la gara, a 6’21’’ dalla fine Tanghe è costretto ad uscire dal campo per i 5 falli e il trio Barbbiay-Berdun-De Maggi fa la differenza, nonostante una Amicacci in partita fino alla fine grazie alle qualità di Brown e Leard, quest’ultimo autore di 4 triple. Prossimo appuntamento, la Unipol torna al PalaMeda: sabato 22 marzo alle 5.30 sarà sfida contro Menarini Volpi Rosse Firenze.

La cronaca

La Unipol parte con Patzwald, Berdun, Carossino, Sbuelz e De Maggi. Patzwald rompe il ghiaccio a margine di una bella azione corale della Unipol, poi gioco da tre per Sbuelz per lo 0-5 dopo meno di 2’ dall’inizio del primo quarto. La risposta dell’Amicacci non si fa attendere con la precisione di Boganelli (due su due dalla lunetta). Ispirato Sbuelz ne fa altri due, poi si sblocca Brown. Carossino assist per i primi punti di De Maggi che porta coach Di Giusto a chiamare time-out sul +5 Cantù (4-9) a 7’07’’ dalla prima sirena. Un break di 6-0 (4 punti di Benvenuto e 2 di Boganelli) valgono il momentaneo vantaggio per la Amicacci (10-9) al giro di boa del tempo. De Maggi vale il controsorpasso, poi ancora Brown. Time-out biancoblù a 3’42’’ dalla fine del primo quarto. Un po’ di errori in questa fase per entrambe le squadre. Primi cambi dalla panchina biancoblù: fuori Carossino, dentro Barbibay. Arriva il sesto punto di De Maggi per il +1 (12-13), ma Tanghe risponde poco dopo. Barbibay a metà dalla lunetta, 14-14 al tabellone. Le buone letture difensive dei canturini portano ai primi punti di Berdun per il momentaneo +2 (14-16). Klein uno su due dalla lunetta, 15-16 per i canturini dopo 10’.

I cambi

Fuori Sbuelz, dentro Geninazzi. De Maggi continua a sfruttare il suo grande momento con l’ottavo punto personale fin qui, poi si veste da assist-man per il canestro di Barbibay che significa +5 (15-20) nell’avvio di secondo quarto. Tanghe e poi tripla di Barbibay, +6 (17-23). Da sottolineare il totale contributo di De Maggi in questa fase, con i 9 preziosi rimbalzi a referto dopo 13’ di gioco. Time-out per coach Di Giusto, ma al rientro in campo non cambia la solfa: decimo punto per De Maggi e un break che ora diventa importante (9-2 per la Unipol). Benvenuto e poi ancora De Maggi. Berdun mette l’accento: +10 (19-29), la Unipol crea e spinge in questa fase. Brown spezza il buon momento dei canturini. Fuori Geninazzi, dentro Carossino. Tripla di Leard, ma subito Berdun per la distanza di sicurezza (24-31) a 02’35’’ dalla sirena lunga. Fuori De Maggi, dentro Geninazzi. Berdun ne approfitta per farne altri due. Klein-Brown per il 4-0 Amicacci, Carossino costretto ad uscire per un piccolo taglio sul volto rimediato in una caduta, dentro De Maggi. Tripla di Berdun a spaccare, Leard fa lo stesso per gli abruzzesi. Si va all’intervallo sul +5 Unipol, 31-36 dopo 20’ di gioco.

Dopo la pausa lunga

Si rientra dalla pausa lunga. La Unipol ritorna in campo con Patzwald, Carossino, Berdun, Barbibay e De Maggi. Parte meglio la Amicacci: nei primi 3’ piazza un break di 7-2 con annessa tripla di Tanghe che porta la Unipol al time-out, 38-38 al tabellone. Dentro Geninazzi, fuori Carossino. Ci pensa Berdun a riportare i suoi in avanti (+2. 38-40 a 5’36’’ dal termine del terzo quarto). Benvenuto, poi Barbibay. La difesa canturina fa la differenza. Berdun non sbaglia l’appuntamento con i liberi, +4 (40-44) a 2’47’’ dalla sirena. L’argentino al momento è il miglior realizzatore della gara con 15 punti. De Maggi fa uno su due dalla lunetta, +5 Unipol (40-45). Un po’ di imprecisioni in questo finale, parziale di 9 a 9 per il +5 Unipol (40-45) a 10’ dalla fine.Ultimo quarto. Il tempo scorre, De Maggi conquista un canestro prezioso a 8’36’’ dal termine, +7 (40-47). Ritmi più bassi in questa fase, la Unipol prova a ragionare e con Barbibay vola sul +9. Riposta Amicacci con un break di 4-0 (Klein e Tanghe). Momento cruciale di questo ultimo quarto: De Maggi segna, subisce fallo, il quinto per Tanghe che è costretto ad uscire dal campo. Il numero 26 realizza anche il libero (+8, 44-52) a 6’21’’ dal termine della gara. Orgoglio Amicacci con la tripla di Leard, poi Barbibay a campo aperto non sbaglia: +7, 47-54. Diciassettesimo punto per Berdun, poi ventello di De Maggi che valgono il massimo vantaggio fin qui: +11, 47-58 a 4’20’’ dalla fine. Leard si prende sulle spalle la Amicacci con la quarta tripla di giornata. De Maggi show, ventiduesimo punto. Brown a referto, sempre avanti la Unipol sul +8 (52-60). Time-out per la Amicacci a 2’18’’ dalla sirena lunga. Momento concitato. Possesso degli abruzzesi con errori importanti sotto canestro, la Unipol ne approfitta e con Geninazzi vale il + 10 (52-62) a 1’25’’ dalla fine. Risponde Brown. Errori dai liberi per Geninazzi, poi buona difesa di Cantù. Finisce qui! La Unipol vince 62 a 54 contro la Amicacci.