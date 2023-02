La UnipolSai batte Bergamo e ipoteca il passaggio del turno

La UnipolSai Briantea84 Cantù ha vinto bene sul parquet dell’Italcementi di Bergamo: battuto lo Special Bergamo Sport Montello per 64 a 37. Il +27 maturato nel derby lombardo è di fatto un’ipoteca che i biancoblù hanno messo sul passaggio del turno, in vista di gara due (e ultima di questi quarti di finale) in programma sabato 18 febbraio alle 20.30 al PalaMeda.

Partita sempre in controllo per la UnipolSai, nonostante le insidie provenienti dalla coppia argentina Gabas-Villafane che in due hanno firmato 33 dei 37 punti dei bergamaschi. Carossino mvp della sfida con 23 sigilli e 11 rimbalzi. Doppia doppia anche per De Maggi (20 punti e 12 rimbalzi).

Coach Jaglowski parte con il consueto quintetto composto da Santorelli, Schiera, Geninazzi, Carossino e De Maggi. Nei primi 5’ di gioco è 4-2 per la UnipolSai con Carossino e De Maggi in risposta a Gabas. Tante le imprecisioni al tiro in questa fase da entrambe le parti. Geninazzi sfrutta a metà i liberi a disposizione, ma che valgono il +1 (5-4) dopo il momentaneo pareggio di Gabas. Carossino allunga, Gabas rimane in scia. De Maggi di carattere in mezzo a tre trova il 9-6 a 2’35’’ dal termine del primo quarto. Carossino a campo aperto non perdona. Villafane tripla di qualità, Santorelli pesca due punti importanti e Gabas sulla sirena accorcia. Dopo 10’ è 13-11 per la UnipolSai. Subito 4-0 firmato De Maggi-Carossino, per Bergamo ci pensa il solito Gabas che va in doppia cifra (10) dopo 2’ dall’inizio del secondo quarto. La UnipolSai prova a ragionare, azione pulita per i primi punti di capitan Geninazzi (19-13 dopo poco meno di 4’). Gabas accorcia con il dodicesimo dei quindici punti fin qui dei bergamaschi. De Maggi guadagna fallo e raccoglie il massimo dai due liberi, poi fornisce l’assist per Santorelli che da sotto non sbaglia. Buon momento per la UnipolSai che alimenta con De Maggi, Carossino e Schiera per un break di 9-0. Villafane interrompe. Cambi per la UnipolSai: fuori Schiera e De Maggi, dentro Buksa e Tomaselli. Villafane ne aggiunge altri due, Carossino uno su due dai liberi per il +10 (29-19 per la UnipolSai). Nel finale la coppia Villafane-Gabas lancia segnali a referto, Carossino spezza. Dopo 20’ i biancoblù guidano 31 a 23.

La UnipolSai rientra sul parquet con il quintetto di inizio partita. Capitan Geninazzi riporta i suoi a distanza di sicurezza (+10), De Maggi allunga. Diouf per i primi punti, poi tripla di Carossino cercata e ottenuta. Il numero 22 fa il 40-25, lasciato solo a campo aperto non fallisce. Villafane spezza il momento biancoblù e con Gabas si riportano a -11. De Maggi scaccia gli incubi e ne firma altri 4 a 3’ dalla fine del terzo quarto (44-29 per la UnipolSai). Carossino e ancora De Maggi per un break di 8-0 che vale il 48-29 a 10’ dalla fine.

Negli ultimi 10' De Maggi sigla il ventesimo punto personale. Cambi per coach Jaglowski: dentro Tomaselli e Buksa, fuori Geninazzi e Schiera. Partita senza grosse emozioni in questa fase. Jaglowski chiama fuori De Maggi, dentro Bassoli. Carossino ne pesca uno su due dalla lunetta. Gabas riporta a referto i suoi, Santorelli e poi ancora Gabas. Scorre il cronometro, mancano 4’ alla fine della gara con un parziale di 5-4 per la UnipolSai che significa 53-33. Quarto con ritmi bassi per la stanchezza generale. Bombardieri esordisce a referto, Carossino en plein dalla lunetta. +20 UnipolSai (55-35) a 3’ dal termine.

Standing ovation per Carossino, dentro Geninazzi. Primi due punti anche per Bassoli che poi ne raccoglie un altro dai liberi. Fase più movimentata di questo quarto con la UnipolSai che alimenta l’importante vantaggio con un super Bassoli e Geninazzi.

Arbitri: Caputo, Brambilla, Braga

Tempi: (11-13, 23-31, 29-48, 37-64)

La UnipolSai batte Bergamo e ipoteca il passaggio del turno: le dichiarazioni post partita

A margine della vittoria della UnipolSai sul campo dello Special Bergamo Sport Montello (64 a 37), spazio alle dichiarazioni di coach Jaglowski, Simone De Maggi, Filippo Carossino e Lorenzo Bassoli.

Le parole di coach Jaglowski:

“Il risultato della gara ha dimostrato che ci siamo preparati bene e che siamo capaci di mostrare un buon basket - ha commentato coach Jaglowski -, nonostante nell’ultima settimana avessimo avuto tre atleti ammalati. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci, soprattutto nei tiri. Abbiamo sbagliato almeno in dieci occasioni da sotto. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi che ci hanno supportato anche in trasferta, un sincero grazie a tutti loro”.

Il commento di Simone De Maggi

“È stata una partita buona da parte di tutti: non era scontato, dopo due settimane di stop dalle partite e alcuni atleti acciaccati, cose che poi si sentono durante gli allenamenti quotidiani. Dobbiamo portare a casa quello che di buono c’è stato

e continuare a lavorare”.

Filippo Carossino ha aggiunto:

“Siamo stati bravi a vincere questa partita, non era facile. Abbiamo giocato la prima fuori casa, con poche rotazioni. Il lavoro durante la settimana non è stato facile avendo avuto alcune defezioni e non sempre siamo riusciti a lavorare tutti assieme. Quando lo abbiamo fatto, però, siamo riusciti ad allenarci bene e a Bergamo abbiamo vinto una partita non semplice, che ci permette di guardare con fiducia quello che accadrà sabato prossimo a Meda”.

Infine, le parole di Lorenzo Bassoli

“Sono rimasto molto contento per questa vittoria, per il proseguimento del nostro percorso. È stata una partita punto a punto all’inizio, poi è andata bene nella nostra direzione. Sono felice anche di essere riuscito a fare bene nei minuti che ho giocato e daje con la prossima partita”.

Special Bergamo Sport Montello 37 (Gabas 22, Villafane 11, Bombardieri 2, Diouf 2,

Carrara, Spicsuk, Airoldi, Filippi, Canfora). Coach Narra

UnipolSai Briantea84 Cantù 64 (Carossino 23, De Maggi 20, Geninazzi 7, Bassoli 7,

Santorelli 6, Schiera 1, Buksa, Tomaselli). Coach Jaglowski

(Foto Alessandro Vezzoli)