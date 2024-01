La UnipolSai Briantea84 junior vince nettamente contro Las Pezia Pirates

Sorride la UnipolSai Briantea84 Cantù junior nella seconda partita stagionale nel Campionato Uisp di pallacanestro in carrozzina. Vittoria mai messa in discussione contro Las Pezia Pirates nel pomeriggio del PalaMeda, con la sfida finita 60 a 25.

La partita

Si è deciso tutto già nel primo quarto, chiuso con un netto 31-3, che ha permesso a coach Marta Rigamonti in collaborazione con coach Gianluca Bernini (impiegato in qualità di giocatore, ndr), supportati da coach Marco Tomba, di controllare tranquillamente il resto della gara, valevole ufficialmente per la quarta giornata del torneo (le prime due sono da recuperare).

Prossimo appuntamento per i giovanissimi biancoblù il 4 febbraio: sarà trasferta in Liguria, ancora contro Las Pezia.

Il commento di coach Rigamonti

"Oggi è stata una grande emozione, per me è stato il debutto ufficiale nella gestione della partita dalla panchina - ha commentato coach Marta Rigamonti - Vedere i primi canestri dei giovanissimi è un grande regalo per me. È bello il gruppo, c’è grande rispetto per gli avversari ed è un dettaglio he mi sta facendo appassionare a questo sport, nonostante la competitività. Ho voglia di continuare con entusiasmo".

Il tabellino

Tempi (31-3, 40-11, 46-17, 60-25)

UnipolSai Briantea84 Cantù junior 60 (Vallebona 13, Savi 12, Caspani 9, Makram 9, Bernini S. 5, Martella 4, Ceesay 2, Tomaselli 2, Bernini G. 2, Contrastini 2, Cauli, Pizzi). Coach Rigamonti

Las Pezia Pirates 25 (De Rosa Pi. 20, De Rosa Pa. 1, Torre 2, Busoni 2, Di Martino, Dreini, Franceschini, Marchini, Sculli). Coach Pollina