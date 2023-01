La Unipolsai Cantù attende Firenze per la prima del 2023.

La Unipolsai Cantù attende Firenze per la prima del 2023

Anno nuovo, stesse abitudini. Il PalaMeda si sta preparando a vivere le emozioni dell’ottava giornata di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), girone B della regular season. Sabato 7 gennaio alle 17 sarà sfida tra UnipolSai Briantea84 Cantù e Wheelchair Sport Menarini Firenze, la prima gara del 2023. La partita sarà visibile in diretta sul canale Twitch di Italbasket grazie alla collaborazione tra la Fip e la Fipic che prevede la trasmissione live di una partita a settimana. Pre-partita in diretta dalle 16.30. La gara andrà in onda anche sul canale YouTube di Briantea84 e su TeleSondrioNews (canale 85 del digitale terrestre). Disponibili i biglietti per assistere alla gara su briantea84.it.

Le parole del coach

“Rientrati dalla sosta natalizia, in questi giorni ci stiamo concentrando sulla sfida contro Firenze - ha commentato coach Jaglowski -. Arriviamo dalla sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana: avevamo la coppa in mano. Abbiamo giocato bene e nei primi due quarti abbiamo subito solo 23 punti. Chi conosce il basket sa il valore di questo dato. Volevamo davvero vincere e psicologicamente abbiamo perso il trofeo. Ormai questo è passato e dobbiamo concentrarci su quello che verrà. Nella gara di andata contro Firenze abbiamo giocato con sicurezza, guidando sempre la partita e arrivando a toccare anche un +19. Poi nel finale abbiamo segnato poco e abbiamo regalato punti facili a loro. Abbiamo sistemato alcuni aspetti e speriamo di poter accontentare i nostri tifosi che ci sosterranno al PalaMeda”.

La sfida

Percorso netto fin qui per la UnipolSai con sette vittorie in altrettante partite di campionato: i campioni d’Italia in carica sono al primo posto della classifica con 14 punti. Per Firenze sei gare disputate (da recuperare la 6^ giornata con Padova, rinviata al 28.01), con 4 vittorie e 2 sconfitte. Attualmente i toscani sono al terzo posto nel gruppo B. All’andata i canturini vittoriosi a Firenze 66 a 53.