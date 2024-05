La vertematese Sofia Frustaci conquista la storica promozione in serie A1 con Alpo

Il basket femminile italiano ieri sera ha festeggiato un'impresa storica, quella realizzata dall'Alpo Villafranca che vincendo gara 2 della finale di serie A2 contro Udine ha conquistato per la prima volta la promozione in A1.

La promozione

Una prima volta straordinaria quanto meritata a cui ha contribuito sul campo in maniera determinante anche la cestista di Vertemate, ex Mariano e Costa Masnaga, Sofia Frustaci. La guardia brianzola classe 2001 ha giocato una stagione da protagonista viaggiando a una media di 11 punti, quasi 8 rimbalzi e 17 di valutazione complessiva a partita e lo ha confermato anche nella gara decisiva di ieri sera. Dopo aver vinto in trasferta gara 1 a Udine per 75-85, ieri sera in casa l'Alpo ha bissato imponendosi davanti al pubblico amico per 69-61 con 12 punti segnati da Sofia Frustaci che alla sirena finale ha potuto festeggiare con le compagne, staff e tifosi questa storica impresa.