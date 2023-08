La Virtus Calcio Cermenate si presenta: tante ambizioni per la prossima stagione.

La Virtus Calcio Cermenate si presenta: tante ambizioni per la prossima stagione

Un'atmosfera carica di emozione ha avvolto il centro sportivo «G.Vago» di Cermenate in occasione dell'attesissima presentazione delle due squadre agonistiche della Virtus Calcio Cermenate per la stagione 2023/2024. I cuori dei tifosi battevano all'unisono, pronti a sostenere con passione i loro beniamini nei campionati di seconda categoria e serie C2 calcio a 5. Il palcoscenico si è animato con la presenza dei giovani atleti delle due squadre, circondati dal calore e dal sostegno del loro affiatato staff. La sinergia tra i componenti delle formazioni ha subito catturato l'attenzione di tutti, trasmettendo una nota di speranza e determinazione per la stagione che sta per iniziare.

L'inizio della nuova stagione

La società ha voluto augurare una buona stagione ai propri tesserati, ribadendo i valori fondamentali che contraddistinguono la Virtus. Il direttore generale Mattia Iovine, a nome di tutta la società, ha poi aggiunto che “la prima squadra è stata impostata per migliorare la posizione di classifica dell’ultima stagione e per il calcio a 5 l’inizio di un nuovo percorso di consolidamento territoriale”.

Le parole del direttore sportivo

Di seguito le parole del direttore sportivo Matteo Ferrario: «Si riparte con l'ambizione di essere protagonisti anche per la stagione in arrivo. La rosa è stata in gran parte rivoluzionata con l'intento di alzare l’asticella e cercare fin da subito di essere competitivi. Faccio anche un grosso in bocca al lupo a tutto il nuovo staff, ai mister D'Onofrio, Frigatti e Cattaneo che si sono immediatamente inseriti nel contesto Cermenate. Un grazie va alla società che è sempre al fianco dei ragazzi e che durante l'anno fa sentire sempre la sua vicinanza! Migliorare la scorsa stagione non sarà facile ma vogliamo provarci».

Il direttore sportivo

Così si è invece pronunciato il direttore sportivo Giacomo Tavazzani: «È iniziata una nuova era alla Virtus Cermenate per ciò che concerne il settore del calcio a 5, con un taglio rispetto a quella che è stata l’ultima gestione, seppur vincente, sviluppando un progetto basato su uno staff che lavorerà per lo sviluppo del Calcio a 5 in prospettiva futura. Il primo passo sarà portare le partite di campionato a Cermenate, grazie all’interessamento diretto del Comune che ha garantito il rifacimento in parquet del fondo della palestra individuata per l’inizio della stagione. Nelle prossime settimane si completerà la presentazione del roster con i giocatori che non hanno potuto presenziare all’evento». Per quanto riguarda lo staff è stato presentato il direttore tecnico Alessandro Mura, il quale si affiancherà in panchina al confermato mister Andrea Borghi e si occuperà dello sviluppo e crescita del calcio a 5 in Virtus nel settore giovanile.