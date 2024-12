La Virtus Cermenate brinda in trasferta

Vittoria da tre punti per Cermenate che sconfigge per 3 a 1 in trasferta l'US Albatese.

La partita

Subito avanti le virtussine nel primo set (1-5, 4-8, 8-14). Le padrone di casa trovano una buona serie di punti e rientra impattando sul 16-16. Cermenate non reagisce e lascia andare avanti Albatese (18-16). Parità sul 18-18, poi è nuovamente la formazione di casa a portarsi in testa (24-20). Nel finale Cermenate rimette tutto in discussione sul 24-24, arrivando al set point sul 25-26, ma è Albatese a trovare il break decisivo che vale il parziale 28-26.

E’ una Cermenate più concreta quella del secondo set che parte forte (3-7, 5-12), amministra il vantaggio (7-15, 11-16, 14-22) e chiude 16-25 il parziale.

Anche il terzo set è guidato dalla formazione di coach Sartorello che, dopo un inizio equilibrato (5-5), prende in mano il gioco (5-9, 8-15, 11-6, 15-21), vincendo il parziale 16-25.

Non cambia il canovaccio nel quarto set: 2-6, 4-10, 7-15, 13-17, fino al definitivo 15-25 che vale set ed incontro.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà, in casa, Union Volley Mariano mercoledì 18 dicembre 2024 alle 20.30.

Il tabellino

9^ Giornata di Campionato

US ALBATESE 1

VIRTUS CERMENATE 3

(28-26, 16-25, 16-25, 15-25)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Premoli, Piubeni, Colombani, Sprovaro, Gioia G, Gioia M, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.