La Virtus Cermenate calcio a 5 si aggiudica la Coppa Lombardia

La Virtus Cermenate calcio a 5 si aggiudica la Coppa Lombardia vivendo un’altra notte magica. Partita difficile contro i bergamaschi del Metalscatola battuti solo ai calci di rigore dopo 70 minuti giocati con determinazione, qualità e grande agonismo da entrambe le squadre.

Il doppio successo

La vittoria della coppa arriva dopo la vittoria del campionato per un super double! In realtà quella conquistata ieri è la quinta coppa stagionale, si è iniziato a settembre con la vittoria del ‘Torneo Turate, per proseguire con la vittoria del ‘campionato CSI’, quella del ‘campionato Sportland’ per arrivare appunto alla vittoria del campionato Figc e della coppa Lombardia. La stagione però non è ancora finita perché i Borghi’s boys avranno la possibilità di giocarsi le proprie carte ai campionati regionali CSI e a quelli nazionali di Sportland.

Un bilancio incredibile

Insomma, una stagione “pazzesca” come è stata definita dalla società, una stagione “(forse) irripetibile”, forse perché il gruppo ha ancora tanta voglia di alzare trofei. Tornando alla finale disputata ieri a Verano Brianza, si può solo dire che è stata un piacere per tutti i presenti e un esempio di fair play. E' stata anche una domenica di insegnamento nel vedere uomini accasciati a terra distrutti dalla fatica piangere e ridere contemporaneamente, un mix di emozione che a volte solo il calcio riesce a regalare, una dedica per tutti coloro che pensano che sia solo un gioco.