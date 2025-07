La Virtus Cermenate completa squadra e staff 2025/26

Pallacanestro minors

Novità importanti per la società gialloblù brianzola in vista della nuova stagione

Una squadra più versatile e atletica così si presenta, alla luce del mercato estivo, la nuova Virtus Cermenate che parteciperà al campionato di serie C maschile ancora come unica portacolori del basket lariano.

Le novità

Alla guida del team gialloblù confermato coach Edoardo Pogliaghi con lui confermati in rosa Luca Cairoli, Matteo Carioni, Puwin Simone Verga, Andrea Lucchini e Leonardo Molin. Sul fronte arrivi quattro entrate di peso, talento ed esperienza quali: il play Stefano Ceppi da Nerviano, la guardia Mattia Molteni da Gallarate, il 3/4 Davide Tresso, classe 2000 da Saronno e l’ala forte del 1996 Luca Torriani da Novate.

Il commento

Questo il commento di Pogliaghi alla campagna acquisti del club:

"Ringrazio la società per il grande lavoro e lo sforzo che ha fatto per allestire una squadra che si annuncia diversa da quella dell’anno scorso: più versatile, più atletica e anche più vicina alla mia filosofia di gioco che punta alla difesa forte e velocità offensiva. Ecco perchè sono davvero molto soddisfatto del nstro mercato".

Staff tecnico

Novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico della Virtus: al fianco di Pogliaghi non ci sarà più Matteo Borghetti andato a Cabiate come head coach in DR1 ma arriva come vice Lorenz Di Benedetto. Inoltre nello staff gialloblù è stato annunciato anche l'arrivo dell'esperto tecnico Roberto Cecchini che in carriera ha lavorato con società importanti come Bernareggio, Forti e Liberi Monza, Cantù, Treviglio, Desio, Adda Academy.

In Virtus allenerà in prima persona la nostra squadra Under 17 e lavorerà come SAS per aiutare ogni atleta a migliorare tecnica, fisico e mente in modo integrato e scientifico. Questo il benvenuto del club a Cecchini: