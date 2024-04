La Virtus Cermenate corsara a Merone

Parte avanti la formazione di casa nel primo set (3-0). Cermenate risponde subito impattando prima sul 4-4, portandosi poi avanti 12-6. Team Alto Lambro non riesce a ricucire il gap (10-15, 16-22), lasciando alle virtussine il parziale 19-25.

Il secondo set è la copia del precedente: avanti Team Alto Lambro (3-0), aggancio e sorpasso della formazione guidata da coach Sartorello (4-4, 4-11, 7-13, 10-19) fino al definitivo 11-25 che vale il parziale.

Più equilibrato il terzo set. Dopo un avvio forte di Cermenate (2-6), le padrone di casa rimettono tutto in discussione sul’8-8. Si gioca poi punto a punto praticamente fino al 15-15, quando sono le virtussine conquistare un buon break (16-18, 18-21). Ma Team Alto Lambro non demorde e riesce a portare il parziale ai vantaggi dove vince 26-24.

Cermenate non si scompone e nel quarto set resta sempre in testa: 1-3, 3-5, 8-9, 10-16, 22-23 fino al 14-25 che vale parziale ed incontro.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Volley Canzo mercoledì 17 aprile alle 20.30 tra le mura amiche.

Il tabellino

TEAM ALTO LAMBRO 1

VIRTUS CERMENATE 3

(19-25, 11-25, 26-24, 14-25)

VIRTUS CERMENATE: Frosio, Ruiu, Colombani, Rusconi, Vago, Gioia, Castelli, Peverelli, Peduto, Carraro, Premoli, Ferrario, Bossi (L1), Pozzi (L2). Allenatore: Sartorello Elisa