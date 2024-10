La Virtus Cermenate è carica e pronta per il debutto casalingo contro Lissone

Sulla scia di un'ottima pre season culminata con il successo nel 40° Trofeo Renato Malacarne, la Virtus Cermenate è alla vigilia del debutto nel campionato di serie C 2024/25.

Sabato 5 ottobre, alle 21, la squadra gialloblù diretta dal nuovo allenatore Edoardo Pogliaghi esordirà in casa contro il Lissone. Una sfida molto attesa dallo stesso tecnico virtussino che debutta da capo allenatore in un campionato senior dopo una lunga esperienza con l'Olimpia Milano soprattutto nelle categorie giovanili:

"Giochiamo in casa - dice Pogliaghi- davanti al nostro pubblico e ci terrei a proseguire questo nostro momento positivo e la nostra crescita con la prima vittoria in campionato. Affrontiamo una buona formazione come Lissone, che però sarà priva di Meregalli. Da parte nostra sono in dubbio sia capitan Lepri che Kamarà, ma per il resto stiamo bene e vogliamo debuttare con il piede giusto. Per farlo l'obiettivo sarà quello di cercare di imporre il nostro ritmo fin dall’inizio provando a correre e a pressare forte i nostri avversari. ll pre campionato ci ha dato tanti segnali positivi, sotto ogni profilo si in difesa che in attacco e soprattutto una crescita costante del gruppo. Ora vogliamo continuare partendo bene anche in campionato. E sono convinto ci siano tutti i presupposti per farlo».