La Virtus Cermenate espugna Besana

Avvio punto a punto di primo set fino al 5, quando sono le padrone di casa ad allungare (9-6, 13-8). Cermenate non reagisce (16-9, 20-13, 23-18), lasciando alla Besanese il primo parziale 25-19.

Il secondo set è tutto delle comasche che partono avanti (0-3, 3-7), allungano (4-11, 5-14, 10-21) e chiudono 12-25 il parziale.

Nel terzo set è Besanese a partire con il piglio giusto (8-5, 12-7). Le virtussine non riescono a rientrare nel match (15-8, 18-14) e le padrone di casa ne approfittano (20-17, 24-21) per chiudere il parziale 25-21.

Parte forte Cermenate nel quarto set (3-8, 5-11). Ma le padrone di casa non sono dome ed azione dopo azione accorciano impattando sul 20-20. Le comasche sembrano subire la rimonta lasciando a Besanese un break (23-21). Ma nel finale esce l’orgoglio della formazione ospite che, ai vantaggi, conquista il parziale 23-25.

Il tiebreak è a senso unico. E’ la formazione di coach Rutigliano a partire forte (2-6) a mantenere salda la testa del parziale (2-13) chiudendo 5-15 il set e l’incontro 3-2.

La soddisfazione

“Dico di aver perso un punto non tanto per superbia ma per come abbiamo controllato i set vinti - ha detto coach Rutigliano - Non è possibile regalare disattenzioni così gravi. Nonostante vincere sia sempre bello e positivo non voglio che si perda la traccia impostata all’inizio. Bisogna crescere di carattere e rendere automatiche le cose che sappiamo fare bene. Mi concentro sulle cose positive, quindi anche oggi abbiamo dimostrato che, se giochiamo come sappiamo, siamo un problema per tutti! E dobbiamo esserlo! Brave ragazze”.

