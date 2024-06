La Virtus Cermenate ha vinto la Coppa Lariana

Cermenate bissa il successo della scorsa settimana e si aggiudica la Coppa Lariana battendo 3-1 Rastà.

La finale

Avvio di primo set equilibrato fino all’11-11, quando sono le virtussine a portarsi in testa (11-13, 11-5). Rastà non riesce a ricucire (14-17, 17-22) e per Cermenate è agile chiudere il parziale 18-25.

Nuovamente punto a punto l’avvio del secondo set (3-3, 9-10). Cermenate trova un buon turno di gioco ed allunga (12-17). Rastà accorcia ed impatta sul 20-20. Si gioca azione su azione fino al 23, quando è Rastà a chiudere 23-25 il parziale portando l’incontro sull’1-1.

Parte forte Cermenate nel terzo set (1-5, 3-8, 7-12). Rastà non è doma e si rifà sotto (11-12). Cermenate trova ancora un buon break (14-18), ma le avversarie restano in scia (18-20). Nel finale però è la formazione di coach Caccamo ad essere più concreta, andando a vincere il parziale 22-25.

Il quarto set è la copia dei precedenti con le due formazioni che si sfidano alla pari fino al 10-10. Poi Rastà si ferma e Cermenate ne approfitta: 10-13, 13-18, 16-23 andando a chiudere 16-25 il parziale, l’incontro 3-1 e dando il via ai festeggiamenti per la vittoria della Coppa Lariana!

Il commento di coach Caccamo

"E’ stata una partita diversa rispetto a quella disputata la scorsa settimana. Ce lo aspettavamo. Ma siamo riusciti a dare concretezza al nostro gioco, e questo ci ha permesso di conquistare la Coppa. Sono contento della prestazione della squadra che si è meritata questo secondo trofeo della stagione. Stagione che non è ancora finita. Ora testa all’ultimo atto di questa lunga stagione, sempre contro Rastà: la Supercoppa Territoriale!"

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il tabellino

FINALE COPPA LARIANA 2023/2024 - FIPAV Como

GS RASTA’ 1

VIRTUS CERMENATE 3

(18-25, 25-23, 22-25, 16-25)

MVP dell'incontro: Fabian Chiara

Ruiu, Arnaboldi, Tosetti 2, Fabian 18, Pillinini 12, Castelli 8, Lanzarotti, Rumi ne, Ravasio 13, Bersani, Miller 8, Sprovaro, Molteni (L1), Corti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.

Credit foto: Morotti Matteo