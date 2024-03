La Virtus Cermenate liquida il Volley Cdg Erba

Buon avvio di primo set per Cermenate (4-1). Erba impatta subito sul 5-5, ma è nuovamente la formazione di coach Sartorello a portarsi in testa (11-9, 14-11, 19-11). Le ospiti non reagiscono (22-13) lasciando a Cermenate il parziale 25-13.

Nel secondo set sempre avanti le virtussine: 4-2, 11-4, 12-8, 17-13, 21-14, fino al definitivo 25-20.

Parte avanti Erba nel terzo set (3-6). Cermenate non si fa intimidire e rimette tutto in equilibrio sul 10-10. Punto a punto fino al 18, quando sono le padrone di casa a trovare un break (21-19) che porta alla vittoria del parziale 25-20 e dell’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Team Alto La,bro lunedì’ 8 aprile 2024 alle ore 21.15 a Merone (CO).