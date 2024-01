La Virtus Cermenate liquida Valmadrera con un 3 a 0

Cermenate batte tra le mura amiche Valmadrera con un netto 3-0 e chiude il girone di andata al primo posto in classifica.

La partita

Parte forte Cermenate nel primo set (4-0, 6-3). Valmadrera non si scoraggia ed impatta sul 7-7. Nuovamente avanti la formazione di casa (14-11, 17-12), con le ospiti che non riescono a ricucire (20-14, 23-18) vincendo il parziale 25-19.

Nel secondo set si gioca punto a punto fino al 4-4, quando sono nuovamente le ragazze di coach Rutigliano ad allungare (8-5, 11-6, 14-9). Valmadrera accorcia (17-14, 20-18), ma il finale è tutto di Cermenate che chiude il parziale 25-20.

Nel terzo set parto avanti le lecchesi (2-4, 4-7). Cermenate impatta sul 9-9, ma è nuovamente Valmadrera a portarsi avanti di un break (11-13. Le virtussine ribaltano il parziale (15-14, 19-16) e le ospiti sembrano subire la rimonta, lasciando allungare Cermenate (21-17, 23-19) fino al definitivo 25-20 che vale il set e l’incontro.

La soddisfazione del coach

“Una delle migliori partite fatte fin ad ora, proprio quando ci voleva - ha detto coach Rutigliano - Pochissimi i momenti di “rilassamento”. Sono contentissimo perché miglior premio per tutto il lavoro e i sacrifici non ci può essere a prescindere dal risultato. Non abbiamo ancora fatto nulla, è vero, ma la strada è quella gusta. Sta sempre a noi percorrerla insieme con la testa giusta. Davvero brave a tutte!!”

Nel prossimo turno di campionato, dopo la sosta, Cermenate ospiterà Tecnoteam Albese sabato 10 febbraio 2024 alle ore 21 a Cermenate (CO)

Il tabellino

VIRTUS CERMENATE 3

POLISPORTIVA VALMADRERA 0

(25-19, 25-20, 25-20)

VIRTUS CERMENATE: Brenna ne, Sarubbi 2, Maiocchi ne, Clerici 14, Crepaldi 11, Mancarella 10, Mariani 6, Pusceddu ne, Celichini 12, Modena ne, Frigerio ne, Rusconi ne, Castelli (L1), Lugo (L2). Allenatore: Rutigliano Donato.