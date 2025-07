La Virtus Cermenate organizza open day per i nati 2007-2013 

Pallacanestro giovanile

Il club brianzolo per due giorni apre le sue porte con allenamenti per i giovani cestisti.

In casa della Virtus Cermenate si spalancano le porte per accogliere giovani cestiti che hanno voglia di mettersi alla prova.

Open day con la Virtus

Dirigenza e staff tecnico non sono impegnati solo a costruire la prima squadra che parteciperà al prossimo campionato di basket di Serie C 2025/26m, ma pensano anche al futuro del loro settore giovanile. Ecco perché il club gialloblù ha deciso di organizzare giovedì 10 e venerdì 11 luglio due giornate di open day aperti ai giovani cestisti. Due giornate con allenamenti rivolti ai ragazzi nati dal 2007 e il 2013 che vogliono scoprire il "Metodo Virtus", costruito dagli esperti tecnici gialloblù per migliorare sia a livello individuale sia di squadra i giocatori. Per chi volesse provare a conoscere il mondo Virtus, la società lariano ha programmato una serie di allenamenti presso la palestra Renato Malacarne di Cermenate in via Montale 1, divisi per età.

Per i nati dal 2011 al 2013:

Gioved10 luglio dalle 17.30 alle 19.00

Venerdì 11 luglio dalle 17.30 alle 18.30

Per i nati dal 2007 al 2011:

Giovedì 10 luglio dalle 19.00 alle 20.30

Venerdì 11 luglio dalle 18.30 alle 19.30

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare la società al tel 347 5924673