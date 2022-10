La Virtus Cermenate parte bene: vinta la prima di campionato

La prima divisione femminile della Virtus Cermenate parte bene: vinta la prima di campionato, 3 a 2 contro la Gelateria Nonna Papera GS Rastà.

Nella prima di campionato Cermenate ha la meglio, dopo più di due ore di match, su Rastà al tiebreak. Avvio di primo set a senso unico. Le ospiti partono forte (1-4, 3-10) fino al 4-12. Cermenate non demorde e, azione dopo azione prova a rifarsi sotto (8-14, 10-15, 15-17). L’aggancio avviene sul 18-18, ma è nuovamente Rastà a conquistare un buon break (18-21). Le virtussine impattano nuovamente sul 22-22, poi si gioca punto a punto fino ai vantaggi, con le ospiti che chiudono il parziale 27-29.

Nel secondo set Cermenate parte con il piglio giusto: 4-2, 8-4, 14-7. Rastà non riesce a ricucire (21-13, 22-17, 23-18), ma è la formazione guidata da coach Curiale a conquistare il parziale 25-19. Nel terzo set Cermenate sempre avanti: 5-4, 10-4, 18-7, 21-12 fino al definitivo 25-17. Parte avanti la formazione di casa nel quarto set (3-1, 6-4). Rastà rimette tutto in discussione sul 6-6, e si porta in testa (10-12, 14-17). Nuovamente parità sul 18-18, poi si gioca punto a punto fino al 24, quando sono le ospiti a piazzare il break decisivo (24-26). Nel tiebreak è Cermenate a mantenere sempre in pugno la situazione. La formazione di coach Curiale infatti parte avanti (2-0, 6-3), cambia campo sul 8-4, amministra il vantaggio (11-5) e chiude 15-9 il parziale, vincendo l’incontro 3-2.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a San Giorgio Luraghese giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 21 a Lurago Marinone.