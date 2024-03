La Virtus Cermenate perde di misura nella trasferta lecchese

La Virtus Cermenate torna dalla trasferta lecchese contro VTB con un solo punto a causa della sconfitta per 3 a 2

Parte avanti Cermenate nel primo set (2-4, 8-10, 9-14). Le padrone di casa non riescono a ricucire il gap (10-17, 14-22), lasciando alle virtussine il primo parziale 20-25.

Avvio di secondo set equilibrato (4-5, 9-10) fino al 13-13, quando è la formazione di coach Rutigliano a conquistare un buon break (14-17, 17-21). Le lecchesi non demordono e impattano subito sul 21-21. Cermenate non reagisce, lasciando a VTB il parziale 25-22.

Partono avanti le padrone di casa nel terzo set (3-1, 7-5). Le virtussine impattano sull’11-11, ma è un fuoco di paglia. VTB infatti si riporta in testa (14-13, 20-14) andando a chiudere il parziale 25-18.

Si riscatta Cermenate nel quarto set. Partono infatti avanti le virtussine (3-6, 7-12), amministra il vantaggio (11-19) e chiude 13-25 il parziale.

Nel tiebreak avanti Cermenate (1-3). VTB ribalta il punteggio (5-4) ed allunga (8-5). Le virtussine accorciano (9-8) ma non riescono nell’aggancio (12-10, 13-12), lasciando alle lecchesi la palla decisiva del 15-13 che vale set ed incontro 3-2.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà, dopo le festività pasquali, Tecnoteam Albese mercoledì 3 aprile 2024 alle ore 21 a Cermenate per il recupero della 14^ giornata di campionato.

