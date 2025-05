La Virtus Cermenate promossa in Prima Divisione

E' arrivato il verdetto: la fine del campionato per la Virtus Cermenate ha coinciso con la promozione in Prima Divisione, grazie alla vittoria contro Aurora Montano e i 58 punti complessivi conquistati.

Trionfo per la Virtus

Vittoria per 3-0 di Cermenate che, grazie ai tre punti conquistati contro Aurora Montano, conquista la promozione in Prima Divisione.

Partono avanti le ospiti nel primo set (0-3, 1-6). Le virtussine non si scompongono: impattano sul 6-6 e si portano in testa (8-6). Reazione di Montano (8-11, 10-12). Poi Cermenate ingrana la quinta: 14-12, 19-15, 20-18 fino al definitivo 25-18 che chiude il parziale. Il secondo set è tutto della formazione di coach Sartorello che parte avanti (7-2, 12-7), amministra il vantaggio (15-9, 20-10) e vince 25-12 il parziale. Più combattuto il terzo set con le due formazioni che giocano punto a punto fino al 9-8, quando è Cermenate a portarsi in testa (12-8, 14-8). Le ospiti provano a rientrare (15-14), ma la reazione delle virtussine è pronta: 20-14, 24-15, fino al definitivo 25-16 che vale set, incontro e matematica promozione in Prima Divisione.

Info match

26^ Giornata di Campionato - Seconda Divisione Femminile - FIPAV Como

VIRTUS CERMENATE 3 - AURORA MONTANO 0 (25-18, 25-12, 25-16)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Premoli, Piubeni, Colombani, Malinverno, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.