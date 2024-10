La Virtus Cermenate doma anche Somaglia e mantiene la vetta

Terza vittoria consecutiva e primato nel girone D di serie C maschile per la Virtus Cermenate che si conferma in grande forma in questo avvio di stagione.

I gialloblù della Virtus confermano la grande forma

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha sfruttato il fattore campo per regolare anche la Robur Somaglia al termine di una partita non semplice coronata con il break decisivo nell'ultimo quarto. Ben sei virtussini in doppia cifra. Cermenate tornerà in campo ancora in casa sabato prossimo contro la Nuova Argentia Gorgonzola per mantenere primato e imbattibilità.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Robur Et Fides Somaglia 93 - 85

Parziali 25-23, 46-43, 68-72

Virtus Cermenate : Clerici Matteo 18, Giardini Samuele 14, Lakicevic Jovan 14, Carioni Matteo 12, Lucchini Andrea 11, Molin Leonardo 11, Botta Pierfrancesco 7, Cairoli Luca 2, Camara Mamadou 2, Strambini Pietro 2, Zorzi Federico, Bargna Giacomo. All. Pogliaghi.

Robur Et Fides Somaglia : Gallo Zuasnabal Franco 14, Andena Marco 13, Rana Andrea 13, Joaquin Federico Sarmiento 11, Rinaldi Matteo 10, Dicorato Romano Luba 9, Costantini Sforza Gianluca 8, Kuot Yak Deng 7, Angeletti Pietro, Bertola Jack. All. Longoni.

I risultati del 3° turno girone D

Virtus Pall. Cermenate - Robur Et Fides Somaglia 93 - 85, Pall. Cerro Maggiore - Fortitudo Busnago 82 - 63, Settimo Basket - Basket Seregno 86 - 73 , Pall. Lissone - Milanotre Rinviata per impraticabilità del terreno di gioco, Bocconi Sport Team Milano - O.S.A.L. Novate 89 - 66, Opera - Pol. Varedo 77 - 65, Nuova Argentia Gorgonzola - Pall. Milano 65 - 63.

Classifica girone D

Virtus Cermenate, Cerro 6; Bocconi, Novate, Opera, Pall. Milano, Settimo 4; Gorgonzola, Busnago, Lissone, Varedo 2; Milanotre, Seregno, Robur Somaglia 0.

Programma del 4° turno d'andata girone D

Sabato 26 ottobre Milanotre-Opera. Robur Somaglia-Busnago, Seregno-Bocconi, Ore 21 Cermenate-Nuova Argentia Gorgonzola, Pall. Milano-Cerro, Varedo-Lissone; domenica 27 Novate-Settimo.