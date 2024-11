La Virtus Cermenate stende Orago in Serie C

La Bianchi Group non stecca e conquista i tre punti contro Orago mantenendosi a punteggio pieno in classifica.

La partita

Avvio di primo set equilibrato fino all’8-8, poi è Cermenate a portarsi in testa (11-8, 17-12). Orago non riesce a ricucire (20-15, 22-18) lasciando alle virtussine il parziale 25-19. Tutto della formazione di coach Rutigliano il secondo set: 7-2, 12-6, 18-11, 21-17, fino al definitivo 25-18. Punto a punto in avvio di terzo set fino al 4-4. Poi è Orago a conquistare un break di vantaggio (6-8). La Bianchi Group risponde (10-10, 12-12), portandosi in testa (15-12, 19-13, 22-16) e chiudendo 25-17 il parziale e l’incontro 3-0.

Le parole del coach

Coach Rutigliano commenta così l’incontro: “Altri tre punti portati a casa in una partita più lenta di quello che immaginavamo. E’ stata una buona occasione per far giocare tutte, e tutte hanno risposto positivamente. Ora prepariamo la settimana per incontrare albese che sarà molto più difficile. Brave tutte!”.

Il prossimo incontro

Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà Albese sabato 16 novembre alle 17 ad Albese con Cassano.