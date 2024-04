La Virtus Cermenate supera l'Albese

La Virtus Cermenate vince per 3 a 0 nel recupero della quattordicesima giornata di campionato contro le giovani della Tecnoteam Albese.

Parte avanti Cermenate nel primo set (3-1, 6-3, 13-10), fino al 20, quando le ospiti rimettono tutto in parità. Ma le virtussine non si lasciano intimidire e riprendono subito la testa (22-20) chiudendo 25-21 il parziale.

Nuovamente avanti Cermenate nel secondo set (3-1, 7-3). Albese reagisce subito (7-7), poi si gioca punto a punto fino al 10-10, quando è nuovamente la formazione di coach Rutigliano a conquistare un buon break (15-11, 20-14, 23-16) che porta fino alla fine vincendo 25-17 il parziale.

Avvio di terzo set equilibrato fino al 6-5. Cermenate allunga (10-6), ma Albese ricuce (11-10, 14-15), portandosi avanti di un break sul 14-16. Ma le virtussine rispondono subito: 18-16, 23-17 chiudendo 25-18 il parziale e l’incontro 3-0.

“Siamo tornati a vincere ed è quello che ci serviva - ha detto coach Rutigliano - L’avversario contava poco, forte o non forte dovevamo pensare a noi. E così è stato! Siamo consapevoli degli errori che facciamo, ma sappiamo anche come correggerli. Non abbiamo molto tempo e occasioni, ma sono sicuro che le ragazze troveranno l’energia giusta per farcela. L’obiettivo non è perso, sta a noi decidere cosa fare… brave per stasera”.