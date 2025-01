La Virtus Cermenate supera l'esame Bocconi e ritrova la vittoria dopo 5 ko

Dopo cinque sconfitte di fila si è rialzata la Virtus Cermenate che ieri sera in occasione del 2° turno di ritorno di serie C ha riassaporato il gusto della vittoria superando l'esame Bocconi Milano e agganciandola al secondo posto in classifica.

La sfida

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi affrontava in casa una delle formazioni più in forma del girone D e infatti la gara si è confermata combattuta ed equilibrata. La Virtus ha avuto il merito di trovare la zampata vincete nell'ultima frazione e resistere agli assalti finali degli avversari. Top scorer per Cermenate Andrea Lucchini.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Bocconi Milano 89 - 83

Parziali 23-22, 47-47, 69-66

Virtus Cermenate : Lucchini Andrea 15, Lepri Jacopo 14, Molin Leonardo 14, Clerici Matteo 12, Lakicevic Jovan 11, Verga Phuwin Simone 11, Cairoli Luca 6, Carioni Matteo 4, Giardini Samuele 2, Botta Pierfrancesco , Camara Mamadou, Zorzi Federico. All. Pogliaghi.

Bocconi Milano : Cefarelli Dario 24, Guarise Edoardo 20, Fontana Edoardo 19, Bordi Massimiliano 9, Atsur Engin 4, Campeggi Riccardo Walter 3, Ghezzi Jacopo 2, Marchetti Filippo 2, Akartuna Burak, Macinga Michal, Mazzola Niccolò, Renoldi Adriano. All. Favero.

Il programma del 2° turno di ritorno girone D

Sabato 25 gennaio Cermenate-Bocconi 89-83, Robur Somaglia-Varedo 73-77, Cerro-Settimo 72-42, Pall. Milano-Milanotre 89-83; domenica 26 Gorgonzola-Lissone, Novate-Opera, Seregno-Busnago.

La classifica aggiornata de girone D

Cerro 24; Bocconi, Cermenate Pall. Milano 22; Milanotre 18; Settimo 16; Lissone, Busnago 14; Seregno, Gorgonzola 12; Opera, Robur Somaglia 10; Novate 8; Varedo 6.