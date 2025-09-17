La Virtus Cermenate Under19 Gold sfiderà Costa, Desio e Lecco nel girone B

Si avvicina sempre di più l’esordio nel campionato maschile Under19 Gold 2025/26 per l’unica rappresentante comasca in campo: la Virtus Cermenate.
Il cammino dell’Under19
Attendendo la pubblicazione dei calendari della prima fase la squadra gialloblù diretta da coach Flavio Fioretti dopo aver centrato il secondo posto al recente Torneo Epifani ora conosce le sue avversarie nel girone B regionale. Le squadre lombarde iscritte alla prima fase del campionato infatti sono state divise in quattro gironi da quattro ciascuno. Cermenate come detto è inserita nel girone B dove sfiderà Basket Lecco, Basket Costa Masnaga e Aurora Desio. Ricordiamo che le migliori sei squadre lombarde poi accederanno alla successiva fase Interregionale
Girone A
052110 NBB MAZZANO – MAZZANO (BRESCIA)
052092 JBSTINGS CURTATONE – CURTATONE (MANTOVA)
044486 POL. CALUSCHESE BASKET – CALUSCO D’ADDA (BERGAMO)
050003 S. PIO X MANTOVA – MANTOVA (MANTOVA)
Girone: Girone B
006237 BASKET COSTA – COSTA MASNAGA (LECCO)
035353 AURORA DESIO – DESIO (MONZA BRIANZA)
002406 VIRTUS PALL. CERMENATE – CERMENATE (COMO)
000927 BASKET LECCO – LECCO (LECCO)
Girone: Girone C
051538 TIGERS MILANO – MILANO (MILANO)
004564 GAMMA SEGRATE – SEGRATE (MILANO)
012549 SOUL BASKET MILANO – MILANO (MILANO)
054479 MALASPINA SPORT TEAM – MILANO (MILANO)
Girone: Girone D
000857 BBG GALLARATE – GALLARATE (VARESE)
055894 POLISPORTIVA MA.GO MARNATE – OLGIATE OLONA (VARESE)
038532 JUNIOR BASKET VIGEVANO – VIGEVANO (PAVIA)
055688 LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB – LEGNANO (MILANO)