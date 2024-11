La Virtus Cermenate vince e mantiene la vetta

La Virtus Cermenate concede solo un set a Villa Guardia confermandosi a punteggio pieno in classifica con tre vittorie su tre partite disputate.

La partita

Avvio di primo set molto equilibrato con le due formazioni che si sfidano punto a punto fino al 13-13, poi sono le padrone di casa a conquistare un buon break (16-13, 20-15). Le virtussine non mollano e trovano un buon turno di servizio (20-21). Villa Guarda sembra subire il ritorno di Cermenate che ne approfitta chiudendo 21-25 il parziale.

Più netto il secondo set con la formazione guidata da coach Sartorello che parte forte (1-4, 2-10), amministra il vantaggio (6-14, 9-18, 9-22) e chiude con un netto 11-25 il parziale.

Si risveglia Villa Guardia nel terzo set. Dopo un avvio equilibrato fino al 7, sono le padrone di casa a portarsi in testa (10-6, 14-8). Cermenate prova a rifarsi sotto (16-15), ma Villa Guardia riconquista un buon break di vantaggio (20-15), andando a chiudere il parziale 25-16. Riscatto Cermenate nel quarto set. Le ospiti infatti partono subito avanti (2-6, 4-8). Villa Guarda non riesce a rispondere agli attacchi cermenatesi (5-15, 10-21) e per le gialloblù è semplice chiudere il parziale 15-25, vincendo l’incontro 1-3.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Figino Volley mercoledì 6 novembre alle 21 a Cermenate.

Foto 1 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 2 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 3 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 4 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 5 di 5 Credit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com

Il tabellino

DOPPIO MALTO VILLA GUARDIA 1

VIRTUS CERMENATE 3

(21-25, 11-25, 25-16, 15-25)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Colombani, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.