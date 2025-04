La Virtus Cermenate vince e sale in zona promozione

Vittoria per Cermenate nel recupero della ventesima giornata contro San Giorgio Luraghese. Un 3-1 che porta le virtussine nella zona promozione della classifica.

La partita

Partono avanti le ospiti nel primo set (0-3, 3-6, 5-9) spingendosi fino all’8-14. Cermenate non è doma e, azione dopo azione, rientra impattando sul 17-17. San Giorgio sembra non reagire, lasciandosi superare (21-18). Ma le ospiti riescono a trovare un buon break (21-22) che la formazione di coach Sartorello spegne subito (25-24) andando a chiudere il parziale 27-25.

Il secondo set

Nel secondo set le due formazioni giocano punto a punto fino al 4-4. Cermenate avanti (8-5). San Giorgio risponde (8-8). Nuovo break delle padrone di casa (11-9) e nuovo rientro delle ospiti (12-12) che mettono la testa avanti (12-14, 16-19). Nel finale però rientra Cermenate che riprende la testa (21-19). Nuovamente parità sul 22-22, e nuovo strappo delle virtussine che chiudono sul parziale 25-23.

Il terzo set

Avvio ospite di terzo set (1-3, 3-5). Cermenate ribalta (7-5), ma San Giorgio risponde (7-8, 10-12). Le virtussine non riescono ad agganciare le avversarie (11-13, 13-18, 15-22) che vanno a chiudere il parziale senza problemi 19-25. Nel quarto set partono nuovamente avanti le ospiti (1-3, 3-7). Cermenate impatta sul 9-9, e si porta avanti (11-10, 13-11, 17-13). San Giorgio Non riesce a rientrare (20-15, 24-16) e per Cermenate è semplice chiudere il parziale 25-20, vincendo l’incontro 3-1.

Il prossimo turno

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Union Volley mercoledì 9 aprile alle 21 a Mariano Comense.